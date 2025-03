Arhiepiscopul ortodox care l-a comparat pe Trump cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare, în timpul unei ceremonii la Casa Albă. Apoi i-a dăruit o cruce de aur

Donald Trump a condus ceremoniile de la Casa Albă dedicate Zilei Independenței Greciei, un prilej pentru celebrarea rolului important avut de comunitatea greacă în istoria Statelor Unite. Evenimentul este una dintre tradițiile anuale de la Casa Albă. Sunt invitați americani cu origini grecești, diplomați greci, oameni de afaceri, dar și lideri religioși ortodocși greci din Statele Unite.

La ceremonia de anul acesta, ce a avut loc pe 24 martie, Donald Trump a fost lăudat liderul spiritual al ortodocșilor greci din Statele Unite, arhiepiscopul Elpidophoros al Americii, care și-a început misiunea pastorală în SUA în 2019, adică în timpul primului mandat al lui Donald Trump. El este subordonat direct Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.

În mesajul său din timpul ceremoniei de la Casa Albă, înaltul prelat a decis să îl onoreze pe Donald Trump și să îi mângâie orgoliul, comporându-l cu una dintre cele mai importante personalități din istoria creștinismului, Sfântul Împărat Constantin cel Mare al Romei, cel care a dat libertate religioasă creștinilor din Imperiul Roman și a încetat persecuțiile teribile comise de unii dintre predecesorii săi.

„Prin conducerea dumneavoastră, întruchipați valorile credinței noastre creștine și ale iubirii noastre pentru Evanghelie. Îmi amintiți de marele împărat roman, Constantin cel Mare” a spus arhiepiscopul Elpidophoros. Declarația a fost urmată de urale de bucurie din partea invitaților.

Prelatul i-a amintit lui Donald Trump că împăratul Constantin a câștigat o luptă crucială sub semnul crucii și i-a urat președintelui american să aducă pace în lume, tot sub semnul crucii.

Archbishop Elpidophoros of America presents President Trump with a Holy Cross:

"Through your leadership, you embody the values of our Christian faith and love for the Gospel. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great." pic.twitter.com/CbtYYHl2hL