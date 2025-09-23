Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 12:05
515 citiri
Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing
Donald Trump Foto: Captură video/X/

Expedițiile de marfă ale Chinei, în afara Statelor Unite, au crescut puternic în acest an, iar țările afectate de afluxul de produse chinezești evită, deocamdată, să dezlănțuie un nou război comercial, arată o analiză a agenției Bloomberg.

Pe fondul tarifelor ridicate impuse recent de SUA, exporturile Chinei s-au redirecționat către piețe alternative. Autorii analizei notează că excedentul comercial al Beijingului a urcat până la un nivel record de 1,2 trilioane de dolari. Livrările către India au atins un maxim în august, către Africa se estimează un record anual, iar livrările spre Asia de Sud-Est au depășit vârful înregistrat în perioada pandemică.

Guvernele din țările afectate se confruntă însă cu dilema de a-și proteja industriile interne fără a tensiona relațiile comerciale cu China, partener care pentru mai mult de jumătate din statele lumii rămâne un actor economic-cheie. Până acum, Mexicul a fost singurul stat care a ripostat public, aplicând taxe vamale de până la 50% pentru o gamă largă de produse chinezești, de la autoturisme la oțel.

În India, autoritățile au primit în ultimele săptămâni circa 50 de sesizări privind posibile practici de dumping din partea unor furnizori din China și Vietnam. În Indonezia, ministerul comerțului a anunțat că va supraveghea mai atent importurile chinezești, după ce videoclipuri virale care promovau exporturi masive de textile la prețuri foarte mici au stârnit proteste.

Analiștii atrag atenția că luarea unor măsuri tarifare agresive este însă puțin probabilă pe scară largă, în contextul negocierilor comerciale purtate de multe state cu administrația americană. „Răspunsul moderat este probabil influențat de negocierile comerciale în curs cu SUA”, a sintetizat Christopher Beddor, director adjunct de cercetare pentru China la Gavekal Dragonomics, citat de Bloomberg. El a explicat că unele țări preferă să evite măsuri care ar putea fi interpretate ca o subminare a sistemului comercial global sau care le-ar limita opțiunile de negociere cu Washingtonul.

Reacțiile oficiale la nivel regional sunt diverse și prudente. Ministrul comerțului din Africa de Sud a recomandat evitarea impunerii de tarife punitive asupra importurilor de autoturisme chinezești, preferând atragerea de investiții suplimentare. Chile și Ecuador au introdus discret taxe specifice pentru importurile foarte ieftine, în special pe segmentele afectate de extinderea platformelor chinezești de comerț online; numărul utilizatorilor activi lunar ai unei astfel de platforme a crescut cu 143% în America Latină de la începutul anului. Brazilia, deși a amenințat cu represalii, a oferit în același timp producătorului chinez BYD o perioadă de scutire de tarife pentru a-și extinde producția locală.

