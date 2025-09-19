Lovitură pentru Trump? Cifrele care nu erau publice înainte să impună tarife UE. Analist: „Frate, frate, dar brânza e pe bani”

Un studiu al institutului economic german IW arată că Statele Unite depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât se credea. UE a depășit China atât ca valoare totală a bunurilor exportate către SUA, cât și ca număr de grupe de produse.

Analistul economic Adrian Mitroi a declarat că, deși studiul poate arăta consecințe pentru SUA care nu erau publice în momentul anunțării tarifelor, e complicat de analizat în ce măsură americanii „se vor împușca singuri în picior”, așa cum arată raportul.

„Eu, ca să vă pot răspunde la asta, mă uit la partenerii Americii și la insistența cu care UE vrea să încheie acorduri cu Brazilia și India. Mă uit la faptul că Beijingul, încet-încet, s-a disipat ca piață majoră exportatoare către America și își caută alte segmente de piață, în contextul BRICS.

Adversarii comerciali care trebuie să facă față acestor tarife sunt, de fapt, cei care pierd. America știe ce face în acest moment și acționează cu intransigență. Europa e puțin tardivă și încearcă să lege acorduri cu Brazilia și alte părți”, a explicat analistul.

Studiul avertizează că multe produse europene cu cote de import ridicate sunt greu de înlocuit pe termen scurt, astfel că o escaladare a tensiunilor comerciale ar putea lovi dur economia americană. Potrivit autorilor studiului, ca ultimă armă, UE ar putea viza exporturi esențiale pentru SUA.

Ads

Cu toate acestea, analistul economic Adrian Mitroi susține că Europa nu este un exportator în sectoare cheie.

„Europa nu este un exportator substanțial pe multe dintre sectoarele cheie. Sunt sume — nu neapărat mici — dar în industrii care sunt foarte volatile și de nișă: modă, băuturi și alte produse care țin de preferințele consumatorului american modern. În rest, America e aproape autosuficientă”, a relatat acesta.

Adrian Mitroi: Filosofia Americii e „frate, frate, dar brânza e pe bani”

Potrivit profesorului, pentru a ne da seama de ce Trump a avut curajul de a răsturna întreaga filosofie economică americană, bazată pe globalizare, trebuie să ne uităm la sectorul energetic.

„Cheia nu sunt doar tarifele, ci accesul la energie ieftină — ăsta e, de fapt, avantajul. Trump și cei cu o gândire similară știu că dependența globală de dolar și de titlurile de stat americane le-a dat un avantaj extraordinar; logica lor economică mizează pe capacitatea Americii de a controla accesul la energie ieftină și, astfel, de a-și proteja poziția.

Ads

America acționează fără prea multe menajamente față de partenerii politici. O zicală românească potrivită ar fi: „frate, frate, dar brânza e pe bani.” Adevărata miză comercială rămâne energia ieftină. Faptul că Europa nu are, deocamdată, acces la energie suficient de ieftină o face vulnerabilă și slăbește poziția ei în negocierile tarifare. Nu uitați că gazul scump pe care îl importăm — inclusiv din SUA — rămâne costisitor; orice taxare sau ajustare ar majora și mai mult costul pentru noi. Nu avem luxul de a impune bariere protecționiste fără a plăti costuri mari, iar asta ne aruncă într-o contradicție cu logica globalizării pe care, până acum, America a promovat-o”, a mai spus acesta.

Ads