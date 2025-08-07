Manevrele cu taxe ale lui Donald Trump se întorc împotriva SUA. Elveția ia în calcul să renunțe la achiziția de avioane F-35, Spania s-a decis deja

Autor: Daniel Groza
Joi, 07 August 2025, ora 14:36
1644 citiri
Donald Trump a supărat țările europene FOTO: Hepta

Elvețienii vor să renunțe la achiziția a 36 de avioane F-35 de la Lockheed Martin, în valoare de 7,3 miliarde de franci elvețieni (9,1 miliarde de dolari), după ce SUA a aplicat o taxă de 39% asupra produselor Elveției.

„O țară care ne aruncă pietre în comerț nu ar trebui să primească un cadou”, a declarat deputatul ecologist Balthasar Glättli, cel care a propus anularea achiziției, conform Bloomberg, citat de Mediafax.

„Nu știu cum vor accepta oamenii noștri achiziționarea de avioane de vânătoare F-35 la prețuri mai mari decât cele estimate inițial, mai ales după șocul tarifar american”, a menționat liberalul Hans-Peter Portmann.

Elveția face referendum

Cedric Wermuth, copreședinte al social-democraților elvețieni, a cerut un nou referendum pentru ca populația să poată decide: „Pentru ca populația să poată opri achiziția”, a precizat politicianul elvețian.

Cele 36 de avioane F-35 reprezintă aproximativ o treime din numărul total livrat de Lockheed Martin în 2024. În ciuda acestui contract major, compania americană a întâmpinat dificultăți financiare, înregistrând pierderi de 1,6 miliarde de dolari la raportarea veniturilor din luna iulie.

În plus, Pentagonul a redus semnificativ achiziția de F-35 pentru anul următor și a investit mai multe fonduri în programele Boeing sau Northrop Grumman, de unde SUA cumpără alternative pentru avioane de vânătoare, drone și alte echipamente militare, diversificându-și tehnologiile de apărare.

Președintele Elveției, Karin Keller-Sutter, a vizitat miercuri Washingtonul pentru a negocia o reducere a tarifului, dar nu a reușit să se întâlnească cu Donald Trump și nici să obțină progrese semnificative în discuțiile cu secretarul de stat Marco Rubio.

Spania a anunțat că renunță la achiziție

Spania nu mai ia în considerare opțiunea de a cumpăra avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA și alege între Eurofighter fabricat în Europa și așa-numitul Future Combat Air System (FCAS), de asemenea produsul unui consorțiu european, a anunțat miercuri, 6 august, un purtător de cuvânt al Ministerului spaniol al Apărării, informează Reuters.

Ziarul El País a relatat miercuri că guvernul a renunțat la planurile de achiziționare a avioanelor F-35, fabricate de gigantul aerospațial american Lockheed Martin.

Guvernul alocase 6,25 miliarde de euro în bugetul său pentru 2023 pentru achiziționarea de noi avioane de vânătoare. Însă planul guvernului spaniol de a cheltui cea mai mare parte din suma suplimentară de 10,5 miliarde de euro alocată în acest an pentru apărarea Europei face imposibilă achiziționarea de avioane de vânătoare fabricate în SUA, a explicat El País.

Decizia lui Trump care aruncă în aer piața electronicelor și autovehiculelor. O nouă taxă de 100% va fi aplicată
Decizia lui Trump care aruncă în aer piața electronicelor și autovehiculelor. O nouă taxă de 100% va fi aplicată
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că va impune o taxă vamală de 100% pe cipurile de computer și semiconductorii importați în Statele Unite, ceea ce va crește probabil costul...
Tarifele lui Trump îngenunchează o putere economică a Europei. Țara ar putea intra în recesiune
Tarifele lui Trump îngenunchează o putere economică a Europei. Țara ar putea intra în recesiune
Experţii avertizează că taxele de import de 39% impuse de SUA ar putea declanşa o recesiune în Elveţia. ”Resetarea” comercială globală a lui Trump a surprins autorităţile elveţiene,...
#Donald Trump, #taxe vamale SUA, #Elvetia, #Spania, #avioane F35 , #stiri Donald Trump
