SUA sunt pregătite să „arunce în aer” grupările criminale străine. Anunțul de ultimă oră al Administrației Trump: „De 30 de ani ne-au declarat război și nimeni nu a răspuns!”

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA vor ”arunca în aer” grupurile criminale străine, dacă va fi necesar, posibil în colaborare cu alte ţări, transmite BBC.

„Acum ne vor ajuta să găsim aceste persoane şi să le aruncăm în aer, dacă va fi nevoie”, a afirmat Rubio în timpul unei vizite în Ecuador.

El a anunţat, de asemenea, că SUA vor desemna două dintre cele mai mari bande criminale din Ecuador, Los Lobos şi Los Choneros, ca organizaţii teroriste străine.

Declaraţiile vin la câteva zile după ce forţele americane au efectuat un atac asupra unei ambarcaţiuni în Marea Caraibelor. Casa Albă afirmă că a ucis 11 traficanţi de droguri, deşi nu a dezvăluit identitatea acestora.

Întrebat dacă traficanţii proveniţi din ţări aliate ale SUA, precum Mexic şi Ecuador, ar putea fi supuşi ”execuţiei unilaterale” de către forţele americane, Rubio a răspuns că ”guvernele cooperante” vor ajuta la identificarea traficanţilor.

”Preşedintele a declarat că doreşte să declare război acestor grupuri, deoarece ele ne-au declarat război de 30 de ani şi nimeni nu a răspuns. Dar, în multe cazuri, nu este nevoie să se facă acest lucru cu guvernele prietenoase, deoarece guvernele prietenoase ne vor ajuta”, a afirmat Rubio.

Guvernele Ecuadorului şi Mexicului nu au declarat că vor ajuta la atacurile militare.

În urma atacului de marţi asupra navei din sudul Caraibelor, preşedintele Donald Trump a declarat că operaţiunea militară a vizat membrii bandei venezuelene Tren de Aragua, care transportau narcotice ilegale către SUA.

Experţii juridici au declarat pentru BBC Verify că atacul ar fi încălcat drepturile internaţionale ale omului şi dreptul maritim.

Joi seară, Departamentul Apărării a acuzat două avioane militare venezuelene că au zburat în apropierea unei nave americane într-o ”mişcare extrem de provocatoare, menită să interfereze cu operaţiunile noastre de combatere a narcoterorismului.” Venezuela nu a răspuns încă la această acuzaţie.

Tot joi, Rubio a anunţat că Washingtonul va acorda Ecuadorului 13,5 milioane de dolari (10 milioane de lire sterline) în ajutor pentru securitate şi 6 milioane de dolari în tehnologie pentru drone, pentru a ajuta această ţară să combată traficul de droguri.

Violenţa în Ecuador a crescut în ultimii ani, pe măsură ce bandele criminale se luptă pentru controlul rutelor lucrative de cocaină.

Conform datelor guvernamentale, aproximativ 70% din cocaina mondială trece acum prin Ecuador în tranzit din ţările producătoare vecine, precum Columbia şi Peru, către pieţele din SUA, Europa şi Asia.

Această desemnare a fost dorită de preşedintele ecuadorian Daniel Noboa, care a descris represiunea sa împotriva bandelor criminale ca fiind un ”război”.

Într-un interviu acordat BBC la începutul acestui an, el a declarat că ar fi ”bucuros” dacă SUA ar considera Los Lobos şi Los Choneros ca fiind grupuri teroriste, deoarece ”asta sunt ele de fapt”.

El a mai spus că doreşte ca armatele SUA şi europene să se alăture luptei sale.

Noboa încearcă să modifice Constituţia Ecuadorului pentru a permite din nou prezenţa bazelor militare străine în ţară, după ce ultima bază americană a fost închisă în 2009.

Această desemnare înseamnă că SUA pot viza bunurile şi proprietăţile oricărei persoane asociate cu aceste grupuri şi pot partaja informaţii cu guvernul ecuadorian fără restricţii, astfel încât acesta să poată lua măsuri ”potenţial letale”.

Creşterea violenţei cartelurilor în Ecuador a fost, de asemenea, un factor care a determinat migraţia din această ţară sud-americană către SUA.

Potrivit experţilor în legislaţia privind imigraţia, nu este clar dacă desemnarea cartelurilor ca organizaţii teroriste poate ajuta sau împiedica victimele acestora care solicită azil în SUA.

Pe de o parte, aceasta poate însemna că acum sunt considerate victime ale ”terorismului”, dar, pe de altă parte, unii se tem că cei care au fost nevoiţi să plătească extorsiuni bandelor ar putea fi pedepsiţi pentru ”sprijinul material” acordat acestora.

