Trump, hotărât să pună punct conflictului de 50 de ani: „Va exista un acord de pace”

Donald Trump și-a stabilit un nou obiectiv ambițios: încetarea celui mai vechi conflict din Africa, început acum 50 de ani, între Algeria și Maroc.

Trimișii președintelui SUA lucrează la negocierea unui acord în termen de două luni între cele două state africane, relatează presa internațională.

„Lucrăm acum la Algeria și Maroc”, a declarat Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, la emisiunea 60 Minutes de pe CBS, alături de Jared Kushner, ginerele lui Trump. „Va exista un acord de pace acolo, în opinia mea, în termen de 60 de zile.”

Washingtonul a anunțat deja un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza, iar Trump încearcă să se prezinte ca mediator global pentru un acord de pace. Însă, un acord între monarhia Marocului și Algeria, o republică prezidențială condusă de armată, provocarea privind stabilirea unei păci ar putea fi și mai mare.

Marocul a confirmat oficial discuțiile cu Algeria facilitate de SUA. Zaid M Belbagi, consilier apropiat al guvernului de la Rabat și analist la Institutul Marocan de Informații Strategice, a declarat: „Marocul pledează de mult timp pentru pace. Disponibilitatea Rabatului pentru dialog este întărită de semnalele că Algeria ar putea fi dispusă să se implice.”

Algeria nu a comentat. Însă presa aliniată la stat a relatat că Washingtonul „lansează o inițiativă de apropiere între Algeria și Maroc”. Ziarul El Ikhbaria a declarat că „unele cercuri interpretează (tăcerea oficială) ca o fereastră deschisă pentru pregătirea terenului pentru o soluționare, chiar și pe termen lung”.

Istoricul relației tensionate dintre Algeria și Maroc

Conflictul a început când coloniștii spanioli au plecat în 1975. Marocul a anexat teritoriul prin intermediul Marșului Verde, iar timp de 16 ani, gherilele sahrawi din cadrul Frontului Polisario au luptat pentru independență față de taberele de refugiați de peste graniță, în Algeria. În anii 1980, Marocul a construit o barieră de nisip și piatră de 2.700 de kilometri pe toată lungimea Saharei Occidentale, lăsând o fâșie din teritoriu - 20% - sub controlul gherilelor susținute de Algeria.

În 1991, ONU a mediat un armistițiu, dar în 2020 Frontul Polisario s-a retras din armistițiu și a reluat acțiunile de nivel redus. Liderii săi amenință că vor intensifica atacurile armate, amintește Digi24.

