Pe celebrul câmp de golf Royal Turnberry din Scoția, președintele Donald Trump a fost escortat de o securitate demnă de un thriller politic, cu scutieri, lunetiști și un buggy blindat, nou adăugat la arsenalul Secret Service, scrie Daily Mail.

Aflat la doar zece luni după un atentat eșuat la un miting din Pennsylvania, Trump s-a folosit recent de un vehicul negru tip Polaris Ranger XP – interpretat de experți drept versiunea „Mica bestie”, adaptată pentru teren de golf. Cu geamuri blindate, uși întărite şi panou posterior generos, acest buggy de protecție a urmat îndeaproape mașinuța albă cu care președintele a străbătut iarba perfectă de la Turnberry.

A smile and a wave as Uptown Girl blasted from Donald Trump's Golf Buggy One

Specialiști citați de The Telegraph au remarcat benzile negre din jurul vehiculului – un indiciu că era blindat. „Toate indicatoarele arată că e un vehicul de protecție: parbrizul, panourile laterale, ușile, chiar și partea din spate deasupra remorcii”, a spus un expert sub protecţia anonimatului. Un altul l‑a descris drept proiectat să ofere maximum de protecție, fără să strice terenul: „nu e un tanc, ci un vehicul defensiv, nu ofensiv”.

Secret Service nu a confirmat detaliile, însă a spus că folosește numeroase instrumente și metode pentru a asigura protecția președintelui. Incidentul din septembrie 2024 de la West Palm Beach – când Trump a fost ținta unui atac iminent lângă un teren de golf – a evidențiat vulnerabilitatea sa în aer liber. Un om cu pușcă AR-15 fusese descoperit în tufiș, lângă gardul terenului de golf, fără să apuce să tragă.

Golf Force One: Trump's armour-plated buggy is on display at Royal Turnberry as Secret Service deploy snipers in ring of steel to protect president's life

