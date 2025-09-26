Tensiuni în familia Trump. Reporterii au surprins conflictul dintre Donald și Melania VIDEO

Scenă surprinzătoare filmată de jurnaliști, cu Donald Trump și cu Melania Trump în roluri principale. Cei doi soți au fost înregistrați în timp ce s-ar fi certat.

Presupusul conflict a avut loc la scurt timp după întoarcerea de la sediul ONU din New York. Așa cum se poate observa în imagini, Donald și Melania Trump gesticulează, potențial semn că spiritele s-au aprins.

Deși momentul tensionat a stârnit numeroase speculații privind relația celor doi, atmosfera s-a schimbat radical odată ce au coborât din elicopter. Donald și Melania au apărut împreună în fața jurnaliștilor, ținându-se de mână, în timp ce liderul SUA a salutat reporterii de pe peluza sudică a Casei Albe, afișând o atitudine relaxată.

Scena cu Trump și Melania, surprinsă după problemele tehnice de la ONU

De amintit este faptul că înainte de a susține discursul la ONU, Donald Trump și Melania Trump s-au lovit de anumite probleme tehnice. Scara rulantă s-a blocat, iar prompterul nu a mai funcționat. Secret Service a demarat o anchetă în acest sens, pe fondul unor suspiciuni de sabotaj.

Totuși, în ciuda defecțiunilor ori a acțiunilor de „sabotaj”, Trump a fost sarcastic și a susținut discursul în mod liber. Președintele SUA a „tunat” la adresa ONU, dar și a Uniunii Europene, în cadrul unei prelegeri de o oră, cu iz naționalist.

