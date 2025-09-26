Tensiuni în familia Trump. Reporterii au surprins conflictul dintre Donald și Melania VIDEO

Autor: Dan Stan
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 12:57
220 citiri
Tensiuni în familia Trump. Reporterii au surprins conflictul dintre Donald și Melania VIDEO
Donald și Melania Trump pe scara rulanta/FOTO:X/@defense_civil25

Scenă surprinzătoare filmată de jurnaliști, cu Donald Trump și cu Melania Trump în roluri principale. Cei doi soți au fost înregistrați în timp ce s-ar fi certat.

Presupusul conflict a avut loc la scurt timp după întoarcerea de la sediul ONU din New York. Așa cum se poate observa în imagini, Donald și Melania Trump gesticulează, potențial semn că spiritele s-au aprins.

Deși momentul tensionat a stârnit numeroase speculații privind relația celor doi, atmosfera s-a schimbat radical odată ce au coborât din elicopter. Donald și Melania au apărut împreună în fața jurnaliștilor, ținându-se de mână, în timp ce liderul SUA a salutat reporterii de pe peluza sudică a Casei Albe, afișând o atitudine relaxată.

Scena cu Trump și Melania, surprinsă după problemele tehnice de la ONU

De amintit este faptul că înainte de a susține discursul la ONU, Donald Trump și Melania Trump s-au lovit de anumite probleme tehnice. Scara rulantă s-a blocat, iar prompterul nu a mai funcționat. Secret Service a demarat o anchetă în acest sens, pe fondul unor suspiciuni de sabotaj.

Totuși, în ciuda defecțiunilor ori a acțiunilor de „sabotaj”, Trump a fost sarcastic și a susținut discursul în mod liber. Președintele SUA a „tunat” la adresa ONU, dar și a Uniunii Europene, în cadrul unei prelegeri de o oră, cu iz naționalist.

