Cum beneficiaza o tara din Europa ca Melania Trump a ajuns Prima Doamna a Americii

Faptul ca Melania Trump a ajuns Prima Doamna a Americii a adus un beneficii incontestabile turismului din Slovenia, tara de origine a sotiei lui Donald Trump.

Astfel, potrivit datelor oficiale in luna decembrie 2016 a crescut cu 15,4% numarul turistilor americani care s-au cazat in Slovenia. Numarul turistilor americani pe intreg anul 2016 a crescut cu 10,2%, transmite Reuters.

Numarul total de innoptari ale turisticilor in Slovenia a crescut cu 7,6 la suta in 2016, in timp ce in 2015 cresterea a fost de 7,2%.

Numarul total se sejururi turistice ale strainilor a crescut cu 10,3% in tot anul, cei mai multi vizitatori venind din Italia, Austria, Croastia, Germania si Serbia.

Guvernul sloven spera ca turismul sa ofere un impuls economiei tarii, care ar trebui sa creasca cu 2,9% in acest fata, fata de 2,3% in 2016.

A.G.

