Donald Trump lanseaza un nou site prin care sa pastreze contactul cu sustinatorii sai

Website-ul 45office.com face parte dintr-un efort al lui Trump de a-si reface prezenta online, dupa ce a fost dat afara de pe retele de socializare in urma atacului sangeros de la 6 ianuarie, la Capitoliu, comenteaza Axios. Fostul presedinte american se "angajeaza sa apere magnifica mostenire a administratiei Trump" si "sa apere programul America First", se arata pe pagina de primire a site-ului.Pagina "Despre" a site-ului face elogiul presedintiei Trump , care a creat prapastii adanci in America, comenteaza Axios.Al 45-lea presedinte al Statelor Unite a "lansat cea mai extraordinara miscare politica din istorie, a detronat dinastii politice si a infrant establishmentul de la Washington ", se arata pe aceasta pagina.Ea lauda modul in care Trump a gestionat pandemia covid-19 - criticata aspru sambata, la CNN, de catre reprezentanti ai Grupul de lucru in lupta impotriva covid-19 ai administratiei lui Joe Biden