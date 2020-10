VIDEO Petrecere de Halloween la Casa Alba: Sotii Trump au urmarit parada costumelor si i-au salutat pe copii

Pe ritmul piesei "Thriller", versiune interpretata de United States Air Force Strolling Strings, cuplul prezidential si-a facut aparitia, tinandu-se de mana.Timp de jumatate de ora, zeci de copii, unii insotiti de parinti, au defilat, si-au prezentat costumele. Donald si Melania Trump, care nu au purtat masti sanitare, i-au salutat, iar bomboanele, pe care in alti ani le ofereau personal, i-au asteptat pe copii intr-un capat al spatiului dedicat evenimentului.Prin fata lor au trecut ingeri, astronauti, pirati, personaje de desene animate, vrajitoare si dinozauri. Intre protagonistii serii s-au numarat un baiat si o fata care au fost costumati in Donald si Melania Trump. Presedintele, vadit impresionat, le-a spus sa se intoarca, pentru a face fotografii impreuna si a remarcat ca baiatului "ii place presa". Donald Trump a salutat in stil militar copiii veniti imbracati in soldati, a pozat alaturi de un copil aflat in scaun rulant si a fost intrigat de un costum de "hot dog", cerand confirmarea.In programul muzical al serii au fost cuprinse piese din "Game of Thrones" si "Phantom of the Opera", iar intrarea de la Casa Alba a fost special decorata pentru ocazie.Cei mai multi dintre copii si invitati au purtat masti sanitare, insa, pe parcurs, au existat momente in care distantarea fizica nu a fost respectata.La eveniment a fost prezenta si Kayleigh McEnany, purtatoare de cuvant la Casa Alba, alaturi de fiica ei in varsta de 11 luni. Seful cabinetului, Mark Meadows, a iesit sa observe festivitatile, a discutat cu copiii si a ajutat la fluidizarea paradei.Colindatul de Halloween este traditie marcata anual la Casa Alba din 1958, cand prima doamna Mamie Eisenhower a decis sa o decoreze pentru sarbatoare.Invitatii de anul acesta au fost lucratori din prima linie, familii de militari si scolari.Tuturor persoanelor cu varste de peste 2 ani le-a fost cerut sa poarte masca sanitara si sa pastreze distanta fizica, iar celor care au lucrat la eveniment, sa poarte masca si manusi.