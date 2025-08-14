Merz după discuția cu Trump: "Există speranță pentru pace"

Cancelarul Merz și președintele Zelenski au discutat cu Donald Trump, înaintea summitului ruso-american din Alaska. Șeful Casei Albe "împărtășește în mare" pozițiile europenilor, susține Merz.

"Există speranță ca lucrurile să se miște. Există speranță pentru o pace în Ucraina”, s-a arătat optimist cancelarul federal Friedrich Merz, după videoconferința liderilor europeni cu președintele american Donald Trump, la care a participat și șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski. Merz a calificat conversația cu Trump drept ”deosebit de constructivă și bună" și a apreciat că președintele american ”împărtășește în mare” pozițiile europenilor cu privire la situația din Ucraina. "Vrem ca Donald Trump să aibă succes vineri la Anchorage", a adăugat cancelarul federal.

Șeful Casei Albe se va întâlni, vineri, 15 august 2025, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Alaska. În această seară mai este programată și o întâlnire online a liderilor țărilor ce compun așa-numita ”Coaliție a Voinței”, ce reunește partenerii Kievului care susțin rezistența Ucrainei la agresiunea rusă. Postul american de televiziune CBS vorbește, între timp, despre ipoteza unei întâlniri trilaterale Trump - Putin - Zelenski. Summitul ar putea avea loc chiar la finele următoarei săptămâni.

Merz și Zelenski, izolați de posibile interferențe

Demnitarii german și ucrainean au intrat în legătură directă cu șeful Casei Albe dintr-o încăpere securizată situată la etajul al patrulea al Cancelariei federale din Berlin, considerat ”etajul secret”. Aici se află o încăpere izolată fonic, fără ferestre.

Autoritățile germane au vrut să se asigure de cel mai înalt nivel de protecție al discuției transatlantice, de teamă că spionii ruși ar putea asculta sau intercepta convorbirea. Conform informațiilor obținute de cotidianul Bild, la videoconferință nu au luat parte nici interpreți de limbă engleză ci exclusiv cei mai apropiați consilieri ai lui Merz și Zelenski. Niciunul dintre oficiali nu a avut asupra sa telefoane mobile. Acestea au fost depuse, înainte de începerea ședinței, într-un spațiu protejat, așa-numita ”cutie de bruiaj” (”Noise-Box”), din afara centrului operativ al sediului Cancelariei.

”În privinţa Ucrainei trebuie discutat cu Ucraina”

În conferința de presă ce a urmat, cancelarul federal a subliniat că încetarea focului trebuie să fie primul pas către un acord de pace durabil și a insistat asupra principiului european conform căruia ”frontierele nu trebuie schimbate prin violență”. Europenii, a mai punctat șeful Guvernului de la Berlin, doresc ”garanții de securitate solide pentru Ucraina” și o strategie de sprijinire a Ucrainei și exercitare de presiuni asupra Rusiei, în cazul în care summitul din Alaska nu va aduce ”mișcare din partea Rusiei”.

”Succesul oricăror discuții depinde, în primul rând, de rezultate. Acum suntem uniți și toți partenerii au vorbit pe aceeași voce, cu aceleași principii și aceeași viziune”, a comentat la rândul lui Volodimir Zelenski, subliniind, totodată, că ”în privinţa Ucrainei trebuie discutat cu Ucraina (...) Orice chestiuni legate de integritatea teritorială a țării noastre nu pot fi discutate fără a ține cont de poporul nostru, de voința acestuia și de constituția Ucrainei”. În opinia liderului de la Kiev, care insistă asupra nevoii ca discuțiile să se poarte în format trilateral, Putin ”blufează” când afirmă că nu este interesat de sancțiuni.

Zelenski a primit asigurări de la Trump că îl va contacta imediat după întâlnirea cu Putin pentru a-i povesti cum a decurs, așa cum, de altfel, președintele american a și transmis într-o recentă întâlnire cu presa, în Biroul Oval. Trump i-ar fi spus lui Zelenski, de asemenea, că, dacă obiectivele discutate astăzi nu vor fi atinse, vor urma consultări legate de pașii ce ar urma făcuți în continuare.

Europenii, alături de Ucraina până la capăt

Reacții au venit și de la vârful UE și NATO, imediat după videoconferința transatlantică. ”Astăzi, Europa, SUA și NATO au consolidat baza comună pentru Ucraina. Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât noi – o pace justă și durabilă”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat, într-o postare pe rețelele sociale, discuția drept ”excelentă”, a apreciat ”leadershipul” lui Donald Trump și coordonarea strânsă cu aliații și a încheiat spunând că ”mingea este acum în terenul lui Putin”.

”Schimbul de opinii cu președintele Trump ne-a permis să înțelegem intențiile sale pentru reuniunea din 15 august și ne-a oferit prilejul de a ne exprima așteptările”, a declarat, la Paris, președintele francez Emmanuel Macron. ”Președintele Trump a fost foarte clar în ceea ce privește faptul că dorința americană este de a obține un armistițiu cu ocazia acestei reuniuni din Alaska”. Macron crede că o eventuală întâlnire între Trump, Putin și Zelenski ar trebui să aibă loc în Europa.

