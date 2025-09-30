Mesaj de la Nicușor Dan pentru Donald Trump. Președintele României l-a etichetat pe liderul SUA pe rețeaua X

Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere pentru anunțul lui Trump Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan salută planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, subliniind că România își reafirmă angajamentul față de stabilitatea și pacea durabilă în Orientul Mijlociu și va continua colaborarea strânsă cu partenerii internaționali pentru protejarea vieților și sprijinirea populației afectate de conflict.

Într-un mesaj în care l-a etichetat pe Trump, președintele României a transmis: "Salut efortul semnificativ depus de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza, așa cum se reflectă în planul de pace prezentat ieri. Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital populației din Gaza", a scris Nicușor Dan marți, 30 septembrie, pe rețeaua X.

Președintele României a dat asigurări că țara noastră își menține angajamentele.

"România își menține angajamentul de a sprijini pacea și stabilitatea durabile în Orientul Mijlociu. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu toți partenerii UE, SUA și internaționali pentru un angajament constructiv și un viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune", a mai adăugat președintele României.

I welcome President Trump's @realDonaldTrump significant effort towards achieving peace in Gaza, as reflected in the peace plan presented yesterday. This plan offers a real opportunity to end the war in Gaza, ensuring the immediate release of all hostages and the supply of vital… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 30, 2025

