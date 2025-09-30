Mesaj de la Nicușor Dan pentru Donald Trump. Președintele României l-a etichetat pe liderul SUA pe rețeaua X

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 13:03
1017 citiri
Mesaj de la Nicușor Dan pentru Donald Trump. Președintele României l-a etichetat pe liderul SUA pe rețeaua X
Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere pentru anunțul lui Trump Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan salută planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, subliniind că România își reafirmă angajamentul față de stabilitatea și pacea durabilă în Orientul Mijlociu și va continua colaborarea strânsă cu partenerii internaționali pentru protejarea vieților și sprijinirea populației afectate de conflict.

Într-un mesaj în care l-a etichetat pe Trump, președintele României a transmis: "Salut efortul semnificativ depus de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza, așa cum se reflectă în planul de pace prezentat ieri. Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital populației din Gaza", a scris Nicușor Dan marți, 30 septembrie, pe rețeaua X.

Președintele României a dat asigurări că țara noastră își menține angajamentele.

"România își menține angajamentul de a sprijini pacea și stabilitatea durabile în Orientul Mijlociu. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu toți partenerii UE, SUA și internaționali pentru un angajament constructiv și un viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune", a mai adăugat președintele României.

Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
Premierul israelian a subliniat, după vizita la Washington, că planul discutat cu Donald Trump nu prevede crearea unui stat palestinian, ci menținerea controlului militar israelian în Gaza,...
Președintele Nicușor Dan spune că România a intrat în UE nepregătită: ”Dar decizia de a intra a fost corectă”
Președintele Nicușor Dan spune că România a intrat în UE nepregătită: ”Dar decizia de a intra a fost corectă”
Preşedintele României, Nicuşor Dan, crede că România era nepregătită în 2005 pentru aderarea la Uniunea Europeană. Decizia de aderare a fost însă una corectă, fapt care se vede în...
#Donald Trump, #Nicusor Dan, #Presedintele Romaniei, #presedintele SUA , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oara in cariera sa si a facut anuntul
ObservatorNews.ro
Cum sa recunosti capcanele financiare si sa-ti tii banii in siguranta
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO
  2. Maia Sandu: Nu am mesaje pentru Putin
  3. Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
  4. Mesaj de la Nicușor Dan pentru Donald Trump. Președintele României l-a etichetat pe liderul SUA pe rețeaua X
  5. Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
  6. Ce și-a pus în valiză o nepaleză ca să ducă în țara natală. Tânăra nu și-a mai văzut familia de doi ani. „Cât dor și câtă durere” VIDEO
  7. Violența domestică scapă de sub control în România. Peste 61.000 de femei au fost abuzate în primele șase luni ale anului, iar 41 și-au pierdut viața
  8. Flotă misterioasă de avioane cisternă americane traversează Atlanticul înaintea unei întâlniri secrete a conducerii militare
  9. Doi funcționari publici din Bulgaria, prinși luând mită de la echipa lui Robbie Williams
  10. Circulație oprită pe Transalpina din cauza viscolului și a poleiului. Și pe Transfăgărășan a nins FOTO/VIDEO