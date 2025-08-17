Mesajul lui Donald Trump înainte ca liderii europeni și Zelenski să ajungă în SUA. „Mare progres în privința Rusiei. Rămâneți pe fază”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 17:46
255 citiri
Mesajul lui Donald Trump înainte ca liderii europeni și Zelenski să ajungă în SUA. „Mare progres în privința Rusiei. Rămâneți pe fază”
Donald Trump Foto: X/@WhiteHouse

Președintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!”.

„Mare progres în privința Rusiei. Rămâneți pe fază”, a transmis Trump.

Trump nu a oferit alte detalii, însă mesajul apare după summitul său din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin și cu o zi înaintea întâlnirii de luni, de la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen și alți lideri europeni importanți.

Informațiile vin într-un moment sensibil al negocierilor, pe fondul presiunilor internaționale pentru identificarea unei soluții de pace în războiul din Ucraina.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina. Președintele american Donald Trump a confirmat apoi că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval.

Întâlnirea din Alaska între președinții Trump și Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parțial de forțele sale (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, și să renunțe la livrările de arme occidentale către Kiev și la orice intenție de aderare la NATO.

Aceste cerințe sunt inacceptabile pentru Kiev, care dorește o încetare necondiționată și imediată a focului și garanții de securitate solide.

#Donald Trump, #Rusia, #razboi Ucraina , #stiri Donald Trump
