Ce metodă a găsit Donald Trump să-și sporească averea. Opoziția îl critică și îl acuză de conflict de interese

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 07:30
Ce metodă a găsit Donald Trump să-și sporească averea. Opoziția îl critică și îl acuză de conflict de interese
Trump cumpără obligațiuni și acțiuni de peste 100 de milioane de dolari FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump a investit masiv pe piața obligațiunilor de la începutul anului, cu tranzacții ce depășesc 100 de milioane de dolari, conform declarațiilor financiare depuse la Oficiul pentru Etică Guvernamentală. Portofoliul său include atât datorii publice, cât și obligațiuni emise de giganți corporativi, în timp ce criticii reclamă posibile conflicte de interese.

Investițiile au vizat datorii emise de autorități locale, districte de gaz și apă, spitale, școli, dar și de mari corporații americane. Conform celor 33 de pagini de declarații publicate pe 12 august, Trump a efectuat 690 de tranzacții de la începutul anului. Calculând valorile minime raportate pentru fiecare achiziție, acestea însumează cel puțin 100 de milioane de dolari.

Printre companiile de la care a cumpărat obligațiuni se numără T-Mobile U.S., United Health și Home Depot, fiecare în valoare de 500.000–1.000.000 de dolari, achiziții realizate în februarie. Tot atunci, Trump a cumpărat obligațiuni emise de Meta (Facebook și Instagram), estimate între 250.000 și 500.000 de dolari.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informațiile.

Conform legislației americane, președintele și vicepreședintele sunt obligați să raporteze periodic tranzacțiile financiare, dar nu și valoarea exactă a acestora. În plus, aceștia sunt scutiți de anumite reglementări privind conflictele de interese, fapt care a stârnit critici din partea adversarilor politici. Organizația nonprofit CREW a amintit că toți președinții moderni, înainte de Trump, și-au cedat afacerile la preluarea mandatului.

Trump are în prezent o avere estimată la 5,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes, aproape triplă față de 2020, când publicația o evalua la 2,1 miliarde. Forbes a catalogat perioada dintre cele două mandate drept „cea mai profitabilă post-președinție din istoria americană”, pe fondul afacerilor și proiectelor destinate susținătorilor săi.

