Avocatul personal al lui Trump dezvăluie: Agentul KGB Putin mută după căderea fostului președinte al SUA

Michael Cohen, care a fost vreme lungă avocatul lui Donald Trump, fostul lider american de la Casa Albă, vorbește despre faptul că Vladimir Putin mută după căderea fostului președinte al Statelor Unite. Fostul agent KGB analizează cum poate să-l ajute pe Trump, după ce trebuie să plătească penalități de 438 de milioane de dolari, iar gândul acestuia este să profite de situația creată.

Michael Cohen a declarat luni, 19 februarie 2024, că președintele rus Vladimir Putin întreabă țara sa ce poate face pentru a-l ajuta pe fostul președinte Trump, în contextul în care amenzile legale ale acestuia continuă să crească, potrivit The Hill.

Cohen, care a fost timp îndelungat avocatul personal al lui Trump, a sugerat că Putin ar putea să analizeze cum îl poate ajuta pe Trump după ce un judecător i-a ordonat săptămâna trecută fostului președinte să plătească aproape 355 de milioane de dolari într-un caz de fraudă fiscală din New York.

Această cifră uluitoare, combinată cu verdictul de 83,3 milioane de dolari al lui E. Jean Carroll de luna trecută, se ridică la 438,1 milioane de dolari în penalități legale pentru fostul președinte.

"Dacă sunteți Vladimir Putin, vă spun cum probabil că Vladimir Putin se uită acum la Donald Trump. Că Trump este ideea unui om sărac despre un om bogat, ideea unui om slab despre un om puternic și ideea unui om prost despre un om deștept", a spus el în emisiunea "This Morning" de la CNN.

"Așa că, în calitate de expert KGB, fost expert KGB, se uită la Donald și spune: "Ce putem face pentru a-l ajuta, pentru a-l ajuta să scape de aceste diverse lucruri diferite?". Ei bine, pe de o parte, nu poți repara prostia. Așa că asta este. Trebuie doar să profiți de ea", a adăugat el.

"În regulă, în ceea ce privește ... omul sărac și un om bogat, ne vom gândi cum să punem niște bani în buzunarul lui, pentru că asta este tot ceea ce îl interesează pe Donald Trump". Cohen l-a luat apoi la țintă pe Trump în legătură cu taxele sale legale și cu strângerea de bani pentru a le plăti.

"Lui (Trump) nu-i pasă de America. El este acolo, vinde pantofi de sport, vinde tot ce poate, înșelându-i pe cei mai săraci dintre americani", a spus el. "Gândiți-vă cine îl susține pe Donald Trump și la utilizarea avionului său 757, cine îl susține pe Donald cu toate taxele sale legale. Sunt cei mai săraci oameni din America. Și de asta va profita Vladimir Putin".

Trump a declarat deja că va face apel la verdictul judecătorului și s-a revoltat împotriva sancțiunii masive de 355 de milioane de dolari, după ce a fost găsit vinovat de fraudă fiscală.

După ce judecătorul i-a ordonat săptămâna trecută lui Trump să plătească sute de milioane de euro în cazul său de fraudă, Cohen a prezis că fostul președinte va trebui să își lichideze activele pentru a plăti. El a reiterat această predicție luni.

"Este ca și cum ar fi atingerea morții pentru Donald. Nu are acei bani disponibili. Am citit în mai multe articole diferite, că are o sumă substanțială de numerar. Ceea ce nu este adevărat. M-aș îndoi foarte tare de asta", a spus el.

"Probabil că se uită la banii RNC. Probabil că se uită la banii Super PAC, din nou ca parte a banilor pe care i-ar folosi, dar, indiferent ce se întâmplă, nu are destui și va trebui să facă o lichidare a activelor sale pentru a acoperi această sumă", a adăugat el.

