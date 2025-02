Mike Pence, fostul vicepreședinte a lui Donald Trump, îl trage de mânecă: "Dle preşedinte, Ucraina nu a început acest război. Rusia a lansat o invazie brutală"

Președintele american Donald Trump l-a criticat miercuri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, numindu-l „dictator” și avertizându-l că trebuie să acționeze rapid pentru a asigura pacea, altfel riscă să-și piardă țara. Declarațiile sale au amplificat tensiunile dintre cei doi lideri, stârnind îngrijorare în rândul oficialilor europeni.

Aceste afirmații au venit la doar o zi după ce Trump susținuse că Ucraina poartă responsabilitatea pentru invazia Rusiei din 2022, ceea ce a intensificat temerile aliaților SUA din Europa că abordarea sa privind încheierea conflictului Rusia-Ucraina ar putea favoriza Moscova, potrivit Reuters. Și la Washington, inclusiv în rândul republicanilor, au existat voci care s-au distanțat de declarațiile președintelui, notează CNN.

La mai puţin de o lună de preşedinţie, Trump a răsturnat politica SUA privind războiul, punând capăt unei campanii de izolare a Rusiei cu o convorbire telefonică Trump-Putin şi cu discuţii între înalţi oficiali americani şi ruşi care au exclus Ucraina. Însă ultimele remarci ale lui Trump despre Zelenski şi insistenţa sa de a organiza alegeri au produs consternare.

Câţiva dintre colegii republicani ai lui Trump din Congres au declarat că nu sunt de acord cu afirmaţia preşedintelui potrivit căreia Zelenski este un dictator şi Ucraina poartă responsabilitatea pentru invazia Rusiei. Cea mai remarcabilă luare de poziţie vine din partea lui Mike Pence, fostul vicepreşedinte american în primul mandat al lui Donald Trump.

„Dle preşedinte, Ucraina nu a "început" acest război. Rusia a lansat o invazie brutală şi neprovocată, soldată cu sute de mii de victime. Drumul spre pace trebuie să fie construit pe baza adevărului”, a scris pe X Mike Pence şi a dat link la articolul Fox News din 24 februarie 2022 intitulat „Rusia invadează Ucraina în cel mai mare atac din Europa de la al Doilea Război Mondial”.

Deşi nu l-a criticat direct pe Trump, liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune - un vechi susţinător al Ucrainei - a spus că Trump are nevoie de „spaţiu” pentru a lucra la un acord de pace şi de sprijin din partea Congresului.

Mr. President, Ukraine did not “start” this war. Russia launched an unprovoked and brutal invasion claiming hundreds of thousands of lives. The Road to Peace must be built on the Truth.🇺🇸🇺🇦

Ads

“Russia Invades Ukraine in Largest European Attack Since WWII” @FoxNews (February 24,… pic.twitter.com/HsWGdyCGOz