Trump minimizează gravitatea violenței domestice. „Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, ei spun că este o infracțiune”

Donald Trump a fost acuzat luni, 8 septembrie, că minimalizează gravitatea violenței domestice, după ce a declarat într-un discurs că aceasta este o infracțiune „mai puțin gravă” care nu ar trebui să apară în statistici, relatează AFP.

Președintele american, care susține că a restabilit ordinea în orașul Washington, le-a reproșat oponenților că umflă cifrele criminalității pentru a-i păta bilanțul.

„Lucruri mult mai puțin grave, lucruri care se întâmplă acasă, ei le numesc infracțiuni”, a spus Donald Trump în timpul unui discurs dedicat libertății religioase.

„Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, ei spun că este o infracțiune”, a adăugat el, stârnind câteva râsete în sală, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la fața locului.

„Ne-a arătat care sunt convingerile sale”

„Donald Trump ne-a arătat, încă o dată, care sunt convingerile sale”, a reacționat Kim Villanueva, președinta NOW, un colectiv de asociații pentru apărarea drepturilor femeilor. Ea i-a reproșat că este „orb” la această problemă, într-o declarație transmisă AFP.

Kris Mayes, procurorul general democrat al statului Arizona, a scris pe X: „Da, domnule președinte, violența domestică este o infracțiune”.

41% dintre femeile și 26% dintre bărbații din Statele Unite se confruntă în viața lor cotidiană cu violență sexuală, violență fizică sau hărțuire din partea partenerilor lor intimi, potrivit unui sondaj publicat de principala agenție sanitară americană (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC).

