Donald Trump a anunțat noua misiune a Armatei Statelor Unite. Ce ordin a primit cea mai puternică armată din lume de la noul președinte

Donald Trump, pe contul oficial de Twitter al președintelui SUA - @POTUS - a anunțat că armata americană va avea o nouă misiune în timpul mandatului său. A fost și un atac deloc subtil la adresa lui Joe Biden, pe care l-a acuzat că a slăbit forțele armate ale SUA prin politici de gen și de diversitate rasială.

„Forțele noastre armate vor fi libere să se concentreze pe singura lor misiune - ÎNFRÂNGEREA INAMICILOR AMERICII” a scris Donald Trump pe contul oficial de președinte.

Our armed forces will be free to focus on their sole mission—DEFEATING AMERICA'S ENEMIES. pic.twitter.com/1cGdS7tQk7