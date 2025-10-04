Cultul personalității: Portretul lui Trump ar putea apăra pe banii americani. Cum arată moneda care „reflectă spiritul durabil al democrației SUA” FOTO

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 13:03
Cultul personalității: Portretul lui Trump ar putea apăra pe banii americani. Cum arată moneda care „reflectă spiritul durabil al democrației SUA” FOTO
Trump, după atentatul la adresa sa FOTO Captură video Instagram/realdonaldtrump

Departamentul american al Trezoreriei vrea să emită o monedă de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump, pentru a marca 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, anul viitor, a confirmat vineri un purtător de cuvânt.

Trezorierul SUA, Brandon Beach, a anunțat vineri, pe X, un proiect de design al monedei, spunând: „Nu sunt știri false aici. Aceste proiecte care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii și [Trump] sunt reale”.

Proiectul de design, realizat sub supravegherea trezorierului SUA, Brandon Beach, îl prezintă pe Trump în profil, pe o parte a monedei. Pe cealaltă parte apare o imagine a președintelui cu pumnul strâns, în fața drapelului american, alături de cuvintele „FIGHT, FIGHT, FIGHT” („Luptați”).

„În ciuda închiderii forțate a guvernului nostru de către stânga radicală, faptele sunt clare: sub conducerea istorică a președintelui Donald J. Trump, națiunea noastră intră în cea de-a 250-a aniversare mai puternică, mai prosperă și mai bună ca niciodată”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei într-un comunicat, potrivit Politico.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat vineri reporterilor că nu știe dacă Trump este la curent cu inițiativa de a-i pune chipul pe o monedă.

„Nu sunt sigură dacă a văzut proiectul, dar sunt sigură că îi va plăcea”, a spus ea.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei a declarat, pentru Politico, că proiectul discutat în postarea lui Beach pe X nu era „designul final al monedei de 1 dolar”. Totuși, „acest proiect reflectă bine spiritul durabil al țării și democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense”.

Congresul a adoptat în 2020 o legislație bipartizană, semnată de Trump în primul său mandat, care autorizează secretarul Trezoreriei să emită monede de un dolar în cursul anului 2026. Designul acestor monede trebuie să fie „emblematic pentru celebrarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite”.

O dezbatere a izbucnit rapid pe rețelele de socializare cu privire la moneda propusă, având în vedere că legea prevede în mod specific că „niciun portret cu capul și umeri sau bust al vreunei persoane, în viață sau decedată, și niciun portret al unei persoane în viață nu poate fi inclus în designul de pe reversul vreunei monede” create pentru a marca aniversarea SUA.

Designul propus prezintă o ilustrație mai amplă a lui Trump pe verso, o mișcare despre care experții juridici au spus că nu se încadrează în interdicția privind „portretul sau bustul cu capul și umeri”.

O lege din 1866 prevede că niciun portret al vreunei persoane în viață nu poate fi folosit pe moneda americană, dar aceasta se referă la banii de hârtie produși de Biroul de Gravură și Imprimare. Monedele sunt bătute de Monetăria SUA.

O prevedere a unei legi anterioare privind moneda, adoptată pentru prima dată în 1792 și modificată în mod repetat de Congres, interzice reprezentarea unui președinte actual sau fost în viață, dar acest pasaj se aplică monedelor de 1 dolar bătute special pentru a onora fiecare dintre președinții SUA, care nu sunt emise din alte motive, cum ar fi cea de-a 250-a aniversare a țării.

Pentru a marca bicentenarul din 1976, Trezoreria a sponsorizat un concurs național și a ales pentru moneda de 1 dolar un design realizat de un student la sculptură, reprezentând Clopotul Libertății, simbol al independenței americane, și luna.

Cealaltă față a monedei îl înfățișa pe fostul președinte Dwight D. Eisenhower, care a murit în 1969 și a devenit primul președinte care a apărut pe o monedă de 1 dolar în 1971.

Întrebată vineri dacă Trump a văzut proiectul monedei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus: „Nu sunt sigură dacă l-a văzut, dar sunt sigură că îi va plăcea”.

