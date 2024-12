Motivul lui Donald Trump pentru a nu consuma deloc alcool are susținere științifică. "Nu am băut niciodată un pahar"

Deși Donald Trump este cunoscut pentru un stil de viață care nu este tocmai sănătos — fiind un mare fan de fast-food — nu toate alegerile sale sunt greșite. De fapt, în ciuda comportamentului său adesea imprevizibil, care ar putea sugera contrariul, se pare că Trump nu bea alcool niciodată. Trump este, de fapt, un abstinent convins și a fost astfel toată viața.

„Am avut un frate care era un om minunat, dar care a avut o problemă cu alcoolul,” a declarat Trump în cadrul Consiliului Consultativ Național pentru Credință la Summitul Național Inaugural pentru Credință, desfășurat la Powder Springs, în octombrie 2024, conform The Independent. „Este o problemă dificil de vindecat și nu am băut niciodată un pahar din cauza lui... Cred că am un tip de personalitate care probabil ar dezvolta o problemă.”

Fred Trump Jr., care era cu opt ani mai mare decât Trump, avea doar 42 de ani când a decedat din cauza unui atac de cord cauzat de consumul de alcool, scrie healthdigest.com.

Trump a fost martor la efectele pe care alcoolul le-a avut asupra fratelui său de la o vârstă fragedă și a văzut cum i-au cauzat în cele din urmă decesul. El a declarat pentru revista People, în 2015, că Fred Jr. i-a spus în repetate rânduri să nu bea. „Îmi spunea: ‘Nu bea niciodată‘, el înțelegea că problema pe care o avea era foarte grea,” a explicat Trump.

Ads

Astfel, Trump nu a băut niciodată. Luând în considerare efectele alcoolului, aceasta ar putea fi cea mai inteligentă decizie pe care Trump a luat-o vreodată.

Genele pot juca un rol în alcoolism

Tulburările de consum de alcool (AUD) sunt frecvente. Nu doar în SUA, ci la nivel global. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 400 de milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu AUD.

Deși, conform tuturor relatărilor, nu se știe că părinții lui Donald Trump sau ceilalți frați ai săi ar fi avut o problemă cu băutura, este posibil ca undeva în genealogia familiei să fi existat un alt membru care să fi avut o tulburare sau o dependență. Genele pot influența modul și motivele pentru care cineva ar putea dezvolta o tulburare legată de alcool.

Ads

Conform Centrelor Americane pentru Dependențe, nu există o „genă a alcoolului” în sine, însă diverse gene și combinațiile lor ar putea contribui la riscul mai ridicat al unei persoane de a dezvolta o tulburare sau o dependență. Totuși, riscul genetic este cel mai mare dacă un părinte are o astfel de tulburare și o transmite copilului său. În unele cazuri, aceasta sare o generație, iar nepoții sunt cei care au un risc crescut de AUD. Este important de înțeles că nimeni nu se naște cu tulburarea, ci mai degrabă cu o predispoziție de a o dezvolta în viitor.

Cum să eviți dezvoltarea unei tulburări sau dependențe de alcool

Conform unui studiu publicat în Alcohol and Alcoholism, genele sunt responsabile doar pentru 50% din riscul crescut de dezvoltare a AUD. Cealaltă jumătate provine din comportamente învățate din mediul înconjurător. Conform datelor citate de Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism, cei care încep să bea înainte de vârsta de 15 ani și cei cu afecțiuni de sănătate mintală sunt, de asemenea, expuși unui risc mai mare. Cu alte cuvinte, genetica familiei nu este singurul vinovat.

Ads

Deși poate fi dificil pentru o familie să recunoască faptul că cineva are o problemă cu alcoolul, de dragul generațiilor mai tinere, aceasta nu ar trebui ignorată. Persoanele predispuse genetic ar trebui să fie conștiente de acest lucru, astfel încât să poată face alegeri sănătoase în ceea ce privește consumul de alcool, fie practicând moderația, fie, precum Donald Trump, evitând complet alcoolul. Dacă observi că ai putea avea o tulburare legată de alcool, nu ezita să ceri ajutor de la familie, prieteni apropiați sau să cauți tratament.

Tragedia alcoolismului lui Fred Trump Jr. a fost că nu a avut alături oameni dispuși să-l sprijine. Fred Jr. nu dorea să intre în afacerea familiei; voia să fie pilot, ceea ce a cauzat o ruptură între el și tatăl său, după cum a relatat The Washington Post, în 2019. Donald Trump însuși a recunoscut pentru The Post că regretă că și-a presat fratele să fie ceva ce nu era. Nu există nicio rușine în a căuta sprijin în lupta împotriva alcoolismului.

Ads