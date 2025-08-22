Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO

Autor: Teodor Serban
Vineri, 22 August 2025, ora 20:39
393 citiri
Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO
Donald Trump, cu trofeul Cupei Mondiale FOTO Captura X

Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va avea loc pe 5 decembrie la Washington. Anunțul a fost făcut de președintele SUA, Donald Trump, și de președintele FIFA, Gianni Infantino, într-o întâlnire care a avut loc în biroul principal al Casei Albe.

Într-o conferință de presă, președintele SUA a anunțat că evenimentul așteptat de întreaga lume a fotbalului va avea loc la “Trump-Kennedy Center”.

Cu această ocazie, Donald Trump a avut ocazia să țină în mână râvnitul trofeu rezervat campioanei mondiale.

”Pot să-l păstrez? S-ar potrivi bine în noul decor al Biroului Oval”, a glumit Trump.

”Doar câștigătorii pot atinge acest trofeu. Din moment ce ești un câștigător, îl poți atinge. Ultimul care l-a atins a fost Leo Messi”, i-a răspuns Infantino.

„Donald Trump - omul rușilor”. Ce valoare de adevăr are eticheta pusă președintelui SUA de opozanți
„Donald Trump - omul rușilor”. Ce valoare de adevăr are eticheta pusă președintelui SUA de opozanți
Încă din campania pentru alegerile prezidențiale pentru primul mandat, Donald Trump a fost etichetat de adversarii politici drept „omul rușilor”. De asemenea, în spațiul public au fost...
The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?
The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?
În vreme ce liderii europeni continuă să își ofere unii altora promisiuni și garanții de securitate în sălile luminate ale summit-urilor internaționale, realitatea de pe teren le scapă...
#Donald Trump, #Campionatul Mondial, #fotbal, #trofeu, #presedinte, #SUA , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au facut anuntul si au precizat si salariul! Ianis Hagi "a acceptat oferta" si semneaza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adio! Dupa Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitura

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO
  2. De la Bayern München, la PSV! Viitorul adversar al naționalei României este noul coleg al lui Dennis Man
  3. A scris istorie pentru PSG și Tottenham, iar acum s-a transferat în Asia. Acum a aflat că are o boală gravă
  4. Prima victorie pentru Sepsi, în noul sezon din Liga 2. Covăsnenii atacă promovarea
  5. Trofeu important pentru Dinamo. „Câinii”, victorie fantastică în finală
  6. Au bătut palma! Ianis Hagi revine în orașul în care s-a născut. Salariu de 1 milion de euro
  7. Un arbitru român, la Campionatul Mondial din Qatar. Nu e Istvan Kovacs
  8. Revenirea uimitoare a Soranei Cîrstea, la 35 de ani. Ce se întâmplă în topul mondial
  9. Dispariție misterioasă și țeapă de peste 50.000 de euro, după moartea lui Diogo Jota
  10. Răsturnare de situație! Și-a dat demisia după Hacken - CFR 7-2, dar Varga l-a convins să rămână