Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va avea loc pe 5 decembrie la Washington. Anunțul a fost făcut de președintele SUA, Donald Trump, și de președintele FIFA, Gianni Infantino, într-o întâlnire care a avut loc în biroul principal al Casei Albe.

Într-o conferință de presă, președintele SUA a anunțat că evenimentul așteptat de întreaga lume a fotbalului va avea loc la “Trump-Kennedy Center”.

Cu această ocazie, Donald Trump a avut ocazia să țină în mână râvnitul trofeu rezervat campioanei mondiale.

”Pot să-l păstrez? S-ar potrivi bine în noul decor al Biroului Oval”, a glumit Trump.

”Doar câștigătorii pot atinge acest trofeu. Din moment ce ești un câștigător, îl poți atinge. Ultimul care l-a atins a fost Leo Messi”, i-a răspuns Infantino.

Infantino to Trump: "Since you are a winner, of course you can touch it." pic.twitter.com/frn6CnoP3X — Aaron Rupar (@atrupar) August 22, 2025

