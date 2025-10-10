De ce nu a luat Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace. Greșeli strategice sau o problemă de sincronizare?

După o lungă așteptare și o și mai lungă campanie de imagine, Donald Trump nu a reușit să câștige Premiul Nobel pentru Pace, acesta fiindu-i acordat unei activiste din Venezuela, pe nume Maria Corina Machado. Astfel, Trump a pierdut în ciuda încheierii unei prime înțelegeri între Palestina și Israel, cu privire la un armistițiu.

Potrivit The News York Post, a fost și o problemă de sincronizare, acordul între cele două părți din Orientul Mijlociu fiind semnat la două zile după ce Comitetul Nobel deliberase cu privire la câștigător.

Trump a primit de asemenea numeroase aprecieri din partea în timpul celui de-al doilea mandat pentru eforturile sale de a tempera conflictul escaladat dintre Rusia și Ucraina.

Mulți dintre aliații președintelui au cerut să-i fie acordat premiul, evidențiind munca sa pentru aducerea păcii în conflictele globale de lungă durată dintre Republica Democrată Congo și Rwanda, Cambodgia și Thailanda, India și Pakistan, Serbia și Kosovo, Egipt și Etiopia, precum și Azerbaidjan și Armenia.

Reprezentantul Andy Barr (R-Ky.) a făcut cea mai recentă nominalizare a lui Trump „în recunoașterea recordului său extraordinar de realizări diplomatice.”

Barr a scris într-o scrisoare adresată lui Frydnes că niciun „lider mondial nu a făcut mai mult pentru a promova pacea și prosperitatea în lume decât președintele Donald Trump.”

O sursă apropiată lui Trump a declarat că obținerea prestigioasei distincții vineri ar fi o surpriză, iar premiul din anul următor este privit ca o posibilitate mai reală.

Criticii, însă, invocă acțiuni precum bombardarea facilităților nucleare iraniene din luna iunie, ideea de a lua Groenlanda de la Danemarca și redenumirea Departamentului Apărării în Departamentul Războiului, ca motive pentru care acesta nu ar fi trebuit să fie luat în considerare pentru acest premiu râvnit.

Patru președinți americani au câștigat acest premiu: Theodore Roosevelt în 1906, Woodrow Wilson în 1920, Jimmy Carter în 2002 și Barack Obama în 2009.

Ce războaie zice Donald Trump că a încheiat

Președintele american a argumentat faptul că merită să-i fie acordat Premiul Nobel pentru Pace prin faptul că a încheiat mai multe războaie. Mai exact 7 la număr.

Printre acestea se numără cel dintre Serbia și Kosovo, conflict pe care l-ar fi „rezolvat” în primul său mandat, în 2020, când cele două părți au semnat un acord de normalizare a relațiilor economice.

De atunci au mai existat tensiuni între cele Belgrad și Priștina.

Un alt conflict pe care Donald Trump spune că l-a stopat este cel între Iran și Israel, care a avut loc în luna iunie a acestui an și a durat 12 zile, timp în care cele două părți au lansat atacuri reciproce cu rachete.

Pe 23 iunie, Donald Trump a postat pe rețelele sociale: „Oficial, Iran va începe ARMISTIȚIUL și, după 12 ore, Israel va începe ARMISTIȚIUL, iar după 24 de ore, Lumea va saluta o ÎNCHEIERE OFICIALĂ a RĂZBOIULUI DE 12 ZILE.”

Chiar și așa, cele două părți au lăsat să se înțeleagă că acest conflict nu a fost complet stins.

În luna mai, tensiunile dintre India și Pakistan au ajuns la un nou nivel. Timp de patru zile au avut loc atacuri în regiunea Kashmir, administrată de India.

Armistițiul a venit, după cum spune Donald Trump, după „o lungă noapte de discuții mediate de Statele Unite”.

Pakistanul a mulțumit Washingtonului pentru implicare și l-a recomandat pe Donald Trump pentru Premiul Nobel, în timp ce India a lăsat să se înțeleagă că tensiunile au fost rezolvate prin discuții stric bilaterale.

Ostilitățile îndelungate dintre Rwanda și Republica Democrată Congo au erupt din nou după ce gruparea rebelă M23 a preluat teritorii bogate în resurse minerale în estul Republicii Democrate Congo la începutul acestui an, potrivit BBC.

În iunie, cele două țări au semnat un acord de pace la Washington, menit să pună capăt unor decenii de conflict. Trump a spus că acest acord va ajuta la creșterea schimburilor comerciale între ele și Statele Unite.

De atunci, cele două părți s-au acuzat constant reciproc de încălcări ale prevederii armistițiului

Potrivit Human Rights, în luna iulie, grupul de rebeli a ucis 140 de oameni, printre care femei și copii în estul RD Congo.

Trump a mai spus că a mediat conflictului dintre Thailanda și Cambodgia, după aproape o săptămână de lupte la graniță, precum și luptele din Nagorno-Karabah dintre Armenia și Azerbaidjan.

Liderii ambelor țări au spus că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale în susținerea unui acord de pace, care a fost anunțat la Casa Albă pe 8 august.

Ultimul conflict încheiat, cu care Donald Trump se apără, deși nu era vorba despre unul armat, este cel între Egipt și Etiopia. Tensiunile dintre cele două state se concentrau pe un baraj de pe fluviul Nil.

