Trump, mesaj categoric după discuțiile cu liderii UE: „Ucraina n-ar fi trebuit să ceară aderarea la NATO!”. Liderul SUA lasă Europa să trimită militari în sprijinul lui Zelenski

„Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”, a declarat marţi, 19 august, preşedintele american Donald Trump într-un interviu telefonic la emisiunea Fox and Friends, la postul Fox News, la o zi după ce s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi unii lideri europeni la Casa Albă, relatează AFP.

Însă, „va exista o formă de securitate (a Ucrainei), dar nu va fi în NATO”, a mai precizat Donald Trump. Și totuși, președintele american a mai apreciat că „este posibil ca Putin să nu vrea să încheie un acord” cu Ucraina.

Trump încurajează europenii să trimită militari la război, pe frontul din Ucraina

Liderul american a dat asigurări că nu a discutat cu liderul de la Kremlin în faţa liderilor europeni prezenţi luni, 18 august, la Casa Albă. În plus, Donald Trump a precizat că nu există militari americani pe teren, în Ucraina.

Liderul SUA s-a angajat că nu va trimite militari americani în Ucraina, dar este de acord ca Europa să trimită militari pe teritoriul ucrainean, iar europenii sunt pregătiți în acest sens.

„Eu am considerat întotdeauna Ucraina ca pe o zonă-tampon între Rusia şi Europa”, a explicat Donald Trump.

