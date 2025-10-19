Trump „trollează” protestatarii „No Kings”: președintele SUA bombardează cu fecale participanții la miting, cu ajutorul AI

Donald Trump răspunde prin „trolling”, în social media, protestatarilor „No Kings” (n.r. - fără regi). Președintele SUA a publicat un videoclip generat de AI (inteligența artificială) ce-l înfățișează pe acesta la manșa unui avion, ce „bombardează” cu fecale mulțimea nemulțumită.

În videoclipul de 19 secunde, liderul politic, înfățișat cu o coroană pe cap, se află într-un avion de vânătoare marcat cu „King Trump”. El pare că zboară peste orașul New York, pe străzile căruia se află protestatari, împroșcați cu dejecții. Videoclipul are ca fundal muzical „Danger Zone”, melodia lui Kenny Loggins din filmul „Top Gun” cu Tom Cruise în rol principal.

Videoclipul a fost publicat de către Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social și a devenit viral.

Donald Trump ridiculizează și liderii Partidului Democrat

Un alt videoclip realizat cu AI, distribuit de Trump pe Truth Social, îl înfățișează pe președintele american în timp ce-și pune o coroană și o mantie, în timp ce liderii democrați, printre care Nancy Pelosi, îngenunchează în fața lui. Pe fundal se aude melodia „Hail to the King” de la Avenged Sevenfold.

Protestele din SUA, „anti-Trump”, sunt motivate de participanți prin faptul că reprezintă o opoziție față de practicile actualului președinte, pe care le consideră „autoritare”. Administrația Trump și aliații republicani au respins acuzațiile. Oficialii de la putere au descris mitingurile drept „incitare la ură”, „anti-americane”, „ale stângii radicale” și „nepatriotice”. Grupările conservatoare, inclusiv entitățile media au acuzat familia Soros de finanțarea protestelor.

Majoritatea protestatarilor și organizatorilor sunt asociați cu mișcări progresiste sau de stânga, „anti-conservatoare”. Evenimentele sunt susținute de grupuri precum ACLU (American Civil Liberties Union), MoveOn, Indivisible, 50501 Movement și mari uniuni de muncă americane, care sunt tradițional progresiste și anti-Trump.

