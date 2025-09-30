Mobila de import afectează securitatea națională a SUA, zice Trump. Președintele SUA impune noi taxe vamale pentru mobilier și lemn

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 29 septembrie, că impune tarife de 10% asupra lemnului şi cherestelei importate şi taxe de 25% asupra dulapurilor de bucătărie, mobilierului de baie şi mobilierului tapiţat importat, continuând astfel atacul său tarifar asupra partenerilor comerciali globali, relatează Reuters.

Trump a semnat o proclamaţie prezidenţială, expunându-şi argumentul că importurile de lemn, cherestea şi mobilier erodează securitatea naţională a SUA pentru a justifica noile taxe conform Secţiunii 232 din Legea Comerţului din 1974.

Proclamaţia a precizat că tarifele vor începe pe 14 octombrie, dar a adăugat că taxele vor creşte la 1 ianuarie la 30% pentru produsele de lemn tapiţat şi la 50% pentru dulapurile de bucătărie şi mobilierul de baie importat din ţările care nu ajung la un acord cu Statele Unite.

Acţiunea este prima dintre cele trei sectoare pe care Trump a declarat săptămâna trecută că vor fi supuse unor taxe noi şi ridicate începând de la 1 octombrie, inclusiv importurile de medicamente brevetate şi importurile de camioane grele.

Dar proclamaţia de luni stabileşte începutul taxelor pentru lemn şi mobilă cu două săptămâni mai târziu, la ora 12:01 a.m., pe 14 octombrie.

