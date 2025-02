Trump a decis că va impune taxe vamale tuturor țărilor care au TVA. Valoarea acestora, egală cu valoarea TVA. România este vizată

Donald Trump a anunțat noi taxe vamale pe care Statele Unite le vor impune în curând. Sunt vizate toate țările care au TVA, deoarece președintele american consideră că TVA este mai rău decât un tarif vamal. Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă pe Twitter.

„Din punctul de vedere al politicilor SUA, considerăm că țările care folosesc sistemul de TVA (taxă pe valoarea adăugată, n.red.), care a mult mai rău decât o taxă vamală, că impun ceva echivalent cu o taxă vamală” a scris Donald Trump pe Twitter. SUA nu au TVA.

„Am stabilit că impunem un tarif reciproc, adică atât cât ne cer alte țări, atât le vom cere și noi. Nici mai mult, nici mai puțin” a completat liderul de la Casa Albă.

În același mesaj, Trump a anunțat măsuri împotriva țărilor care exportă produse către SUA prin state terțe, ca să evite taxe suplimentare, dar și împotriva țărilor care acordă subvenții mari companiilor locale. În ambele situații, China pare să fie statul pe care președintele SUA în are în vedere.

„Dacă o țară simte că este taxată prea rău de către SUA, trebuie doar să reducă sau să elimine taxele impuse nouă. Mulți ani, SUA nu au fost tratate corect de alte țări, prieteni și dușmani. Acest sistem va aduce prosperitate și corectitudine într-un sistem comercial complex și inechitabil.

America a ajutat multe țări de-alungul anilor, iar asta ne-a costat mult. A venit momentul ca aceste țări să își aducă aminte și să ne trateze corect” a explicat Trump.

On Trade, I have decided, for purposes of Fairness, that I will charge a RECIPROCAL Tariff meaning, whatever Countries charge the United States of America, we will charge them - No more, no less!

For purposes of this United States Policy, we will consider Countries that use the…