Donald Trump îl numește pe fostul senator republican David Perdue în postul de ambasador al SUA în China. „Va juca un rol determinant în aplicarea strategiei mele” FOTO

Preşedintele ales american Donald Trump şi-a anunţat joi, 5 decembrie, intenţia de a-l numi pe fostul senator republican şi om de afaceri David Perdue în postul de ambasador al SUA în China, relatează AFP.

Trump spune că David Perdue va ajuta la aplicarea strategiei sale de menținere a păcii în regiune și la stabilirea de relații de lucru productive.

"El va juca un rol determinant în aplicarea strategiei mele vizând menţinerea păcii în regiune şi stabilirea de relaţii de lucru productive cu liderii chinezi", a declarat republicanul pe platforma sa Truth Social.

În vârstă de 74 de ani, acest fost senator al statului Georgia (sud-estul SUA) se numără printre republicanii care l-au susţinut puternic în timpul contestării înfrângerii sale în faţa lui Joe Biden la alegerile prezidenţiale din 2020.

