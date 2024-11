Trump o numește pe Susie Wiles șefă de cabinet la Casa Albă. „Dură, inteligentă și inovatoare” FOTO

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 7 noiembrie, că Susie Wiles, unul dintre cei doi manageri de campanie ai săi, va fi șefa sa de cabinet la Casa Albă, încredințând această poziție de top unui strateg politic care a contribuit la victoria republicanului în alegeri, conform Reuters.

Această numire este prima dintr-o serie de anunțuri de personal așteptate, în timp ce Trump se pregătește să revină la Casa Albă pe 20 ianuarie.

Șeful de cabinet exercită de obicei o mare influență, gestionând personalul Casei Albe, organizând programul și agenda președintelui și menținând legătura cu alte departamente guvernamentale și cu congresmeni.

Wiles, în vârstă de 67 de ani și cunoscută pentru discreția sa, va fi prima femeie care ocupă funcția de șef de cabinet la Casa Albă.

„Susie este dură, inteligentă, inovatoare și este universal admirată și respectată", a afirmat Trump într-un comunicat. „Nu am nicio îndoială că va face țara noastră mândră."

Trump a stat retras la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, de când a învins-o pe democrata Kamala Harris în alegerile de marți. El ia în considerare o gamă largă de persoane pentru funcții de top în administrația sa, multe dintre acestea fiind figuri cunoscute din președinția sa din 2017-2021, au relatat patru surse.

Wiles, un vechi strateg politic din Florida, și colegul său manager de campanie, Chris LaCivita, sunt considerați merituoși pentru organizarea unei campanii mai disciplinate pentru a treia candidatură prezidențială a lui Trump, comparativ cu campaniile sale anterioare. Trump le-a mulțumit amândurora în discursul său de miercuri dimineață, după victoria în alegeri.

„Susie preferă să rămână în spate, vă spun”, a spus Trump, în timp ce Wiles stătea mai în spate pe scenă. „O numim „fecioara de gheață”.”

🚨 #BREAKING: President Trump has selected Susie Wiles, his 2024 campaign manager, to be White House Chief of Staff

This is a HUGE blow to Kevin McCarthy, who was vying for this incredibly powerful position.

THANK GOD McCarthy’s been shoved to the side. pic.twitter.com/SPPRjWt0tP