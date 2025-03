Donald Trump a ales generalul american care va discuta direct cu Zelenski și cu conducerea ucraineană

Generalul american Keith Kellogg a fost desemnat în funcția de trimis special în Ucraina, a anunțat sâmbătă președintele SUA, Donald Trump, pe platforma sa Truth Social.

„Generalul Kellogg, un expert militar extrem de respectat, va trata direct cu președintele Zelenski și cu conducerea ucraineană. Îi cunoaște bine și au împreună o relație de lucru foarte bună”, a afirmat Trump.

Această numire survine la scurt timp după ce președintele american l-a trimis la Moscova pe Steve Witkoff, emisarul său pentru Orientul Mijlociu, pentru a-i prezenta președintelui rus, Vladimir Putin, detaliile unui armistițiu de 30 de zile propus de SUA și Ucraina. Presa a speculat că Rusia ar fi respins inițial numirea lui Kellogg, considerându-l prea pro-ucrainean, însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să confirme această informație.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff a fost prima între liderul rus și un înalt oficial american de la debutul războiului din Ucraina.

Generalul Kellogg, în vârstă de 80 de ani, a ocupat anterior funcția de șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe în timpul primului mandat al președintelui Trump (2017-2021). Trump îl nominalizase pentru acest nou rol încă din noiembrie anul trecut, anticipând preluarea celui de-al doilea mandat.

În 2023, Kellogg a conceput o propunere menită să pună capăt conflictului declanșat de invazia rusă în Ucraina în 2022. Documentul, intitulat „America First, Russia and Ukraine Next”, a fost redactat împreună cu fostul consilier pentru securitate națională Fred Fleitz și publicat în aprilie de think tank-ul America First Policy Institute. Raportul a fost înmânat lui Trump și conținea ideea că războiul se află într-un „impas”, susținând că „viitoarea asistență militară a SUA ar necesita ca Ucraina să se angajeze în negocieri de pace cu Rusia”.

Confirmarea numirii lui Kellogg a coincis cu anunțul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind formarea unei delegații oficiale pentru posibile negocieri de pace, condusă de șeful Biroului prezidențial, Andrii Iermak.

În aceeași zi, Trump a calificat vizita lui Steve Witkoff în Rusia drept „foarte productivă”.

