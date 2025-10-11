Obiceiurile bizare ale lui Trump în timpul deplasărilor prezidențiale, dezvăluite de jurnaliști: „Nu ai vrea să fii în Air Force One”

Donald Trump, președintele SUA, nu ezită să trezească personalul care doarme pentru a discuta pe timpul nopții, potrivit unei jurnaliste care a lucrat îndeaproape cu angajații Casei Albe, potrivit independent.co.uk

Trump, în vârstă de 79 de ani, este cunoscut că se descurcă cu foarte puțin somn și, se pare, nu este foarte înțelegător față de cei care au nevoie de odihnă normală. Angajații de pe Air Force One în timpul zborurilor intercontinentale se tem de aceste călătorii, deoarece președintele ar putea dori să vorbească cu cineva în mijlocul nopții.

Potrivit Kaitlan Collins, corespondent șef CNN la Casa Albă, una dintre sursele ei i-a spus că Trump „nu doarme” și cheamă persoanele cu care vrea să discute în timpul nopții.

Vorbind despre cum era să călătorești cu el, Collins a declarat pentru podcastul Trading Secrets al lui Jason Tartick: „Aveam o sursă care mi-a spus: ‘nu vrei niciodată să fii pe Air Force One într-o călătorie’. Și am întrebat de ce? Te-ai gândi că ai vrea să ai acces la putere, să fii aproape de Trump.”

„El nu doarme în aceste călătorii și, știi, mergi în Asia sau în alt loc, și asta este practic singura ocazie să dormi înainte de plecare, dar Trump este tot timpul treaz și vorbește și îi va trimite să trezească personalul dacă aceștia dorm pentru că vrea să discute cu ei.”

Ea a adăugat: „Nu o să dormi deloc în timpul acelui zbor.”

Trump a fost anterior indiferent față de necesitatea somnului, spunând susținătorilor în campanie: „Știți, nu dorm mult. Îmi plac trei, patru ore, mă întorc, mă răsucesc, bip-bip, vreau să aflu ce se întâmplă.”

Procurorul general Pam Bondi a declarat recent că niciun membru al echipei de la Casa Albă „nu poate ține pasul cu el”. Ea a adăugat: „Nu știu cum reușește. Adică, niciunul dintre noi nu știe când doarme. Lucrează tot timpul și pentru el este pur și simplu constant.”

Comportamentul lui Trump rămâne un subiect constant în atenție publică, dar modul în care tratează personalul arată, de asemenea, standardele pe care le impune subordonaților săi.

În primul său mandat, Trump a fost acuzat că tratează personalul Casei Albe ca pe un serviciu de concierge, și se spune că a avut instalat un buton pe biroul Resolute, care, odată apăsat, chema un angajat să-i aducă un Diet Coke pe o tavă de argint.

În memoriile sale despre timpul petrecut la Casa Albă, fostul consilier pe probleme de securitate națională John Bolton a susținut critic că Trump „nu putea face diferența între interesele personale și cele ale țării”.

