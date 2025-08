ONU, pusă la „dietă” de către Trump. Câți oameni vor fi concediați

ONU este nevoită să se reformeze sau, cel puțin, să intre la „dietă”. Cheltuielile pentru funcționarea celei mai mari organizații internaționale din lume vor fi reduse cu aproximativ 20%, informează presa internațională.

În cadrul reorganizării, ONU va fi nevoită să concedieze în jur de 3.000 de angajați. Decizia vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a stabilit reducerea contribuțiilor pentru ONU. De amintit este faptul că SUA este cel mai mare sponsor al Organizației. Contribuțiile americane reprezintă 22% din bugetul anual pentru ONU. Însă, în timpul Administrației Trump, politica de cheltuieli a Americii este complet revizuită, ca urmare a „dezastrului” din perioada „Biden”.

Impactul „Trump”. Concedieri masive la ONU

Anunțul privind „curățenia” a fost făcut de secretarul general Antonio Guterres, privind reducerea cheltuielilor cu peste 700 de milioane de dolari. Practic, ONU ajunge la un buget anual de 3,7 miliarde de dolari, cel mai mic din 2018.

În septembrie, șeful ONU ar urma să publice detalii referitoare la planurile sale reformiste. Diverse programe ar urma să fie sistate sau desființate. Organizații din subordinea ONU, precum UNICEF și UNESCO, ar urma, de asemenea, să-și optimizeze cheltuielile, pe fondul presiunii puse de Trump. SUA deja a părăsit UNESCO, din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Organizația Națiunilor Unite este o organizație internațională fondată în 1945, după cel de-Al Doilea Război Mondial, cu scopul de a promova pacea, securitatea și cooperarea globală. Are 193 de state membre și sediul principal în New York. Consiliul de Securitate al ONU are 15 membri: 5 permanenți și 10 nepermanenți. Membrii permanenți, desemnați la fondarea ONU, sunt: SUA, Marea Britanie, Rusia, China și Franța - marile puteri victorioase din cel de-Al Doilea Război Mondial.

