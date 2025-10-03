Cheyenne Mountain Complex este un buncăr militar excavat în masivul de granit al muntelui Cheyenne/FOTO:X/@Makistan1776

Adânc în inima Munților Stâncoși din Colorado, SUA păstrează una dintre cele mai bine păzite fortărețe ale Războiului Rece – un oraș subteran conceput pentru a supraviețui apocalipsei nucleare.

Este vorba despre Cheyenne Mountain Complex, un buncăr militar excavat în masivul de granit al muntelui Cheyenne, o construcție monumentală, realizată din aproape 700.000 de tone de rocă, capabilă să reziste unui atac nuclear direct. Construcția a început în plină eră atomică, în anii '60, iar misiunea sa a rămas, în esență, neschimbată: să asigure supraviețuirea și comanda militară a Statelor Unite în cele mai negre scenarii.

Pentru prima oară după 2018, jurnaliștii au fost din nou lăsați să pășească dincolo de ușile blindate ale complexului – o vizită rară și atent regizată de armata americană, în contextul unor tensiuni internaționale în creștere, scrie Daily Mail.

Sub supravegherea NORAD (Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială), camerele televiziunii americane NewsNation au fost escortate în adâncul muntelui. La capătul unui traseu securizat, flancat de porți din oțel groase de aproape un metru și checkpoint-uri multiple, au ajuns într-unul dintre cele mai bine protejate puncte de comandă din lume.

„Buncărul poate rezista unei explozii nucleare de o mie de ori mai puternică decât cea de la Hiroshima – chiar și la o distanță de doar 1,5 kilometri”, afirmă oficialii americani.

Complexul nu este doar un adăpost: este o adevărată „cetate” subterană. Are centrală electrică proprie, lacuri subterane cu apă potabilă, rezerve de hrană și infrastructură suficientă pentru a susține viața și activitatea militară „pentru mult timp”, fără contact cu exteriorul.

Și, într-o notă aproape ironică, chiar și un restaurant Subway funcționează în interior – autointitulându-se „cel mai sigur Subway din lume”.

Generalul Gregory Guillot, comandant al US Northern Command și NORAD, a declarat că locul este la fel de important astăzi ca în 1966, când a fost inaugurat. „Valorează fiecare cent investit în anii '60 și este la fel de activ acum ca și atunci”, a spus Guillot. Întrebat despre amenințările moderne – avioane rusești, baloane chinezești, atacuri cibernetice – generalul a răspuns scurt: „Nu-mi fac griji. Avem cei mai buni militari. Și suntem pregătiți.”

Instalația se întinde pe 20.639 metri pătrați și cuprinde 15 clădiri suspendate pe arcuri uriașe – o metodă inginerească menită să absoarbă șocul unei explozii nucleare. Centrul de comandă – supranumit „battle deck” – ar coordona acțiunile militare ale SUA și Canadei în caz de catastrofă.

Costul construcției

Costurile inițiale ale construcției s-au ridicat la 142 de milioane de dolari – o sumă uriașă pentru 1966. Astăzi, același proiect ar costa peste un miliard. În timpul Războiului Rece, Cheyenne Mountain a fost supranumit „cel mai sigur loc de pe Pământ”.

Granitul muntelui și blindajul din oțel protejează și echipamentele electronice de impulsurile electromagnetice provocate de exploziile nucleare. Sistemele hidraulice pot închide ușile masive în doar 45 de secunde – sau manual, în caz de urgență. Singura dată când au fost închise în timpul unei crize reale a fost pe 11 septembrie 2001.

După 2008, Cheyenne Mountain a devenit centru de comandă alternativ, fiind înlocuit în poziția principală de Peterson Space Force Base. Totuși, personalul continuă să se rotească acolo pentru antrenamente, iar funcțiile esențiale rămân active – în special cele care țin de monitorizarea spațiului aerian, a amenințărilor balistice și a atacurilor cibernetice.

Steve Rose, director adjunct al bazei, declara în 2018: „Nu e o relicvă. Nici pe departe. Avem aici unități NORAD permanente, dar și echipe de securitate cibernetică, spațială și de informații.”

Complexul a fost și sursă de inspirație în cultura pop: de la filmul WarGames (1983), până la celebrul serial Stargate SG-1, în care Cheyenne Mountain apare drept poartă de intrare spre lumi extraterestre.

Planul american de continuitate a guvernării este deja pus la punct

Dacă scenariul unui război nuclear ar deveni realitate, planul american de continuitate a guvernării este deja pus la punct.

Președintele ar fi evacuat mai întâi în buncărul subteran al Casei Albe – Presidential Emergency Operations Center. Ulterior, dacă timpul permite, ar fi transportat la bordul unui avion E-4B – supranumit „avionul Apocalipsei” – un post de comandă aerian creat special pentru a menține controlul militar chiar și în cazul distrugerii Washingtonului.

În jurul său s-ar afla o echipă restrânsă: Secretarul Apărării, Șefii Statului Major și ofițerii care dețin valiza nucleară. Vicepreședintele este protejat separat, pentru a asigura succesiunea constituțională, iar ceilalți membri ai Guvernului și Congresului ar fi dispersați în alte buncăre strategice – precum Mount Weather (Virginia) sau Raven Rock (Pennsylvania), potrivit FEMA.

Cât despre Cheyenne Mountain, rolul său rămâne același: să vegheze din umbră, pregătit să reacționeze la primul semnal de atac. NORAD îl descrie drept „centru alternativ de comandă durificat”, capabil să ofere avertizare timpurie privind lansările de rachete, să urmărească traiectoria avioanelor inamice și să furnizeze date critice Pentagonului și comandamentului prezidențial.

