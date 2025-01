Trump oprește toate ajutoarele externe ale SUA timp de 90 de zile. Pe cine afectează măsura

Președintele american Donald Trump a semnat luni, 20 ianuarie, un ordin executiv prin care suspendă temporar toate programele de asistență externă ale Statelor Unite pentru o perioadă de 90 de zile, în așteptarea unor analize pentru a decide dacă acestea sunt aliniate cu obiectivele sale politice.

Momentan nu este clar ce sumă de asistență va fi afectată inițial de ordin și asta pentru că finanțarea pentru multe programe a fost deja aprobată de Congres și este necesar să fie cheltuită, dacă nu a până la acest moment, potrivit apnews.com.

Acest ordin este dintre multele semnate de Donald Trump în prima sa zi de revenire la Casa Albă.

„Industria și birocrația de ajutor extern nu sunt aliniate intereselor americane și, în multe cazuri, sunt contrare valorilor americane” și „contribuie la destabilizarea păcii mondiale prin promovarea unor idei în țările străine care sunt direct opuse relațiilor armonioase și stabile interne și dintre țări”, a declarat Trump.

Astfel, în consecință, noul lider a afirmat că „niciun ajutor extern al Statelor Unite nu va fi distribuit într-un mod care să nu fie pe deplin aliniat politicii externe a Președintelui Statelor Unite”.

De asemenea, secretarul de stat Marco Rubio le-a spus membrilor Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, în timpul audierii sale de confirmare de săptămâna trecută, că „fiecare dolar cheltuit, fiecare program finanțat și fiecare politică urmată trebuie să fie justificată prin răspunsul la trei întrebări simple: „Face America mai sigură? Face America mai puternică? Face America mai prosperă?””.

Ads

Ordinul semnat de noul președinte lasă în seama lui Rubio sau a unui delegat desemnat de acesta să ia astfel de decizii, în consultare cu Oficiul pentru Management și Buget.

Departamentul de Stat și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională sunt principalele agenții care supraveghează asistența externă.

Donald Trump și-a exprimat de mai mult timp nemulțumirile cu privire la ajutorul extern, în ciuda faptului că astfel de asistență este de obicei aproximativ 1% din bugetul federal, cu excepția unor situații speciale, cum ar fi miliardele în arme trimise Ucrainei.

Republicanul a fost critic și față de suma trimisă Ucrainei pentru a-i consolida apărarea împotriva Rusiei.

Ultima contabilizare oficială a ajutorului extern în timpul administrației Biden a avut loc la mijlocul lunii decembrie și anul bugetar 2023. Atunci au fost alocate 68 de miliarde de dolari pentru programe în străinătate care variază de la ajutor în caz de dezastre până la inițiative de sănătate și pro-democrație în 204 țări și regiuni.

Ads

Printre acești beneficiari ai asistenței americane se numără Israelul (care a primit 3,3 miliarde de dolari pe an), Egiptul (1,5 miliarde de dolari pe an) și Iordania (1,7 miliarde de dolari pe an). Acest sume sunt incluse în pachete pe termen lung și datează de zeci de ani, iar în unele cazuri sunt și reglementate prin obligații din tratate.

Finanțarea agențiilor ONU, inclusiv pentru menținerea păcii, drepturile omului și refugiați a fost o țintă tradițională pentru administrația republicană care vrea să reducă sau să elimine aceste cheltuieli.

Prima administrație Trump a luat măsuri de a reduce cheltuielile pentru ajutor extern și a suspendat plățile către diverse agenții ONU, inclusiv Fondul ONU pentru Populație și finanțarea pentru Autoritatea Palestiniană.

Ads