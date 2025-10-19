Emisarul lui Trump, mesaj elogios la adresa României: „Sunteţi cel mai important aliat NATO”. Anunț neașteptat din SUA VIDEO

Anunț major făcut de un om de încredere al președintelui Donald Trump, Paolo Zampolli. Emisarul special pentru parteneriate globale a exprimat viziunea SUA în privința României, mesaj distribuit de către ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Prin intermediul unui mesaj video transmis de către americano-italian, publicat pe pagina de Facebook a lui Nazare, omul lui Trump descrie România drept „cel mai important aliat NATO”.

„Sunteţi cel mai important aliat NATO al nostru şi avem cele mai mari iniţiative NATO, împreună. Sunteţi amplasaţi într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Preşedintele nostru a făcut pace în Orientul Mijlociu, este incredibil. Acum, în curând va face pace între Ucraina şi Rusia şi apoi, din partea europeană, va exista acest mecanism de protecţie pentru Ucraina şi vecinii săi. Aşadar, datorită acestui fapt, România va avea un rol esenţial. Aveţi o energie bună şi ne place tipul vostru de energie. Domnule ministru, aveţi cheia casei, sunteţi oricând binevenit”, a declarat Paolo Zampolli.

Însă, Administrația Trump nu a venit cu noutăți privind programul Visa Waiver. Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a avut recent o întrevedere cu secretarul Marco Rubio, dar la fel, nu a fost comunicată vreo veste, privind reincluderea României pe lista „verde”.

Țara noastră a fost scoasă din program la scurt timp după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Opoziția suveranistă susține că acest lucru s-a petrecut din cauza anulării alegerilor prezidențiale.

