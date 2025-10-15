Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:36
741 citiri
Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
Donald Trump și premierul spaniol Pedro Sanchez FOTO Hepta

Donald Trump a afirmat marţi că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut (PIB) stabilit de NATO la presiunea preşedintelui american, informează agenția de știri AFP.

„Mă gândeam să-i pedepsesc pe plan comercial cu tarife vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a declarat preşedintele american la Casa Albă.

Săptămâna precedentă, el a afirmat că Spania ar merita să fie exclusă din NATO.

Guvernul de stânga al Spaniei alocă 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare și nu intenţionează să le majoreze la 5%, cât prevede noul obiectiv fixat de NATO după cel mai recent summit al Alianţei Nord-Atlantice, care s-a desfăşurat în iunie la Haga.

Spania a estimat că ea nu este vizată de acest procent. Madridul susţine că este capabilă să atingă obiectivele pe care NATO i le-a trasat chiar şi limitându-şi cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB.

SUA au vizat deja în trecut produse importante pentru economia spaniolă, precum măslinele, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

„Războiul” tarifelor vamale dintre Donald Trump și China, dublat de unul al schimburilor de replici. „Președintele Xi a avut un moment nefericit, nu dorește o criză economică”
„Războiul” tarifelor vamale dintre Donald Trump și China, dublat de unul al schimburilor de replici. „Președintele Xi a avut un moment nefericit, nu dorește o criză economică”
Donald Trump, președintele SUA, a avur o nouă reacție duminică, 12 octombrie, după ce Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului va pune în aplicare...
Reacția Spaniei, după ce Donald Trump a spus că țara europeană ar trebui dată afară din NATO. Ce îl nemulțumește pe președintele american
Reacția Spaniei, după ce Donald Trump a spus că țara europeană ar trebui dată afară din NATO. Ce îl nemulțumește pe președintele american
Spania este un membru „de drept” şi „angajat” al NATO, au afirmat vineri, 10 octombrie, surse guvernamentale, la câteva ore după declaraţiile lui Donald Trump, care a spus că Spania ar...
#Donald Trump, #tarife vamale, #Spania, #aparare , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Taxa absurda care creste cu 1.350% peste noapte si provoaca o noua anomalie in Romania. Expert in fiscalitate: "Cred ca au gresit legea"
a1.ro
Cati ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit varsta
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Ponta acuză MApN că face „propagandă pro-război” ca să distragă atenția poporului: „Nimeni nu va ataca România cât timp suntem în NATO”. Nu vrea arme noi pentru România
  2. De ce vrea Claudiu Năsui „înghețarea” salariului minim de anul viitor. „Nu va ajuta România, dar va ajuta bugetul de stat”
  3. Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
  4. Două treimi dintre români nu sunt mulțumiți de felul în care este guvernată țara. Cei mai nemulțumiți sunt votanții AUR SONDAJ
  5. Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
  6. După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
  7. Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”
  8. Ședință de coaliție încheiată cu scandal. PNL și USR s-au certat din cauza unei plângeri penale, PSD a părăsit sala
  9. Cum se poate duce lupta anti-corupție fără implicarea serviciilor. Radu Burnete: „Mai există un instrument”
  10. Theodor Paleologu, răspuns pentru „dezgustătorul” Mihail Neamțu: „Să fii insultat și calomniat de asemenea ticăloși este o onoare” VIDEO