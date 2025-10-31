Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:17
138 citiri
Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO
Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween Foto: X/@WhiteHouse

Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara, 30 octombrie, de la Casa Albă, scrie AP.

El şi prima doamnă, Melania Trump, au apărut pe peluza sudică, pe fondul unei versiuni orchestrale a piesei „Thriller” a lui Michael Jackson. Niciunul dintre ei nu era costumat. Trump purta un costum albastru şi cravată roşie, cu o şapcă roşie cu inscripţia „USA”. Soţia sa purta un palton maro peste o rochie portocalie.

Cuplul a împărţit batoane Hershey şi Twizzlers în cutii cu sigiliul prezidenţial copiilor şi părinţilor lor care stăteau la coadă pe aleea de acces. Pereţii temporari ascundeau vederea asupra construcţiei noii săli de bal a Casei Albe a lui Trump - care a dus la demolarea aripii estice -, deşi un buldozer parcat putea fi încă văzut pe partea cealaltă.

„Este o coadă lungă”, a spus Trump. „Este aproape la fel de mare ca sala de bal”.

Tradiţia Casei Albe a continuat, în ciuda faptului că Trump se întorsese cu doar câteva ore înainte dintr-o călătorie de şase zile în Asia, care l-a dus în Malaezia, Japonia şi Coreea de Sud, şi în mijlocul unei blocări a guvernului aflată în a 30-a zi.

Trump a cerut redeschiderea guvernului, dar democraţii din Congres solicită prelungirea creditelor fiscale care expiră şi care au ajutat milioane de oameni să-şi permită asigurarea de sănătate. Colegii lor republicani spun că nu vor negocia până când guvernul nu va fi redeschis.

Tarifele impuse de Trump asupra importurilor din China au redus stocurile şi au crescut preţurile costumelor de Halloween pentru importatorii, comercianţii cu amănuntul şi cumpărătorii americani. Cu toate acestea, exteriorul Casei Albe era decorat cu zeci de decoraţiuni cu frunze şi flori de toamnă, precum crizanteme portocalii şi roşii. Scările care duceau la balconul său erau aglomerate cu dovleci sculptaţi.

Printre copiii care au participat la petrecerea de Halloween s-au numărat şi cei ai membrilor armatei şi ai personalului Casei Albe. Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a venit cu fiul ei mic îmbrăcat în dovleac. Katie Miller, fostă asistenta a administraţiei Trump, era îmbrăcată în schelet, în timp ce soţul ei, Stephen, adjunctul şefului de cabinet al lui Trump, purta doar un costum de afaceri.

Sute de copii, de la bebeluşi până la adolescenţi, au venit îmbrăcaţi în Spider-Man şi Căpitanul America, balerine, prinţese şi spiriduşi. Doi băieţi purtau costume, pălării Trump şi zâmbete ca ale preşedintelui, deşi nu au încercat să imite coafura sa caracteristică, în timp ce o fetiţă din grup purta o haină albă peste o rochie asemănătoare cu cea pe care ar purta-o prima doamnă.

Mai mulţi părinţi purtau şepci cu inscripţia „USA”, ca Trump.

Unii copii au fost timizi sau reticenţi în a vorbi cu familia Trump, dar preşedintele i-a spus ceva unui copil al cărui costum consta în a sta cu pantalonii coborâţi pe o toaletă gonflabilă pe care era scris „Wide Load” (Încărcătură largă) pe spate.

Donald Trump îl primește pe Viktor Orbán la Casa Albă. Premierul maghiar vrea să-l convingă să se întâlnească cu Putin la Budapesta
Donald Trump îl primește pe Viktor Orbán la Casa Albă. Premierul maghiar vrea să-l convingă să se întâlnească cu Putin la Budapesta
Viktor Orbán va fi oaspetele președintelui american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat Gergely Gulyás, șeful de cabinet al premierului Ungariei. Întâlnirea are ca scop...
FBI a dejucat un posibil atac terorist de Halloween. Mai multe persoane au fost arestate
FBI a dejucat un posibil atac terorist de Halloween. Mai multe persoane au fost arestate
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri, 31 octombrie, directorul FBI, Kash Patel. Directorul FBI spune că atacul...
#Donald Trump, #petrecere Halloween, #Casa Alba, #Halloween obiceiuri, #Halloween costum, #Melania Trump Casa Alba , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
ANAF a facut analiza: lovitura de milioane pentru Gigi Becali
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru mai și laudă. Conducerea instituției de stat care i-a intrat în grații analistului cu un gest simplu, dar uman
  2. Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO
  3. „Hotelul Apocalipsei” din Phenian: între fantomă arhitecturală și cazinou de partid FOTO
  4. Ucraina a distrus una dintre cele trei rachete balistice „Oreșnik” ale lui Putin: ”S-a întâmplat când denumirea nici măcar nu era cunoscută publicului larg” VIDEO
  5. În „zona verde” a lui Trump: înalți oficiali americani se mută în baze militare de teama atacurilor
  6. Vicepreşedintele CJ Braşov, inculpat pentru abuz în serviciu. Ce acuzații i se aduc
  7. Cum să calculezi de câți bani vei avea nevoie la pensie, pornind de la cheltuielile tale actuale
  8. FBI a dejucat un posibil atac terorist de Halloween. Mai multe persoane au fost arestate
  9. Dezvăluiri șocante în cazul crimei din Pantelimon. Ce spune femeia suspectată că a ucis o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă
  10. Bărbat reținut după ce a schingiuit pisica şefului său. Agresorul a lovit animalul cu piciorul și alte obiecte