Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO

Donald Trump s-a plâns, în discursul său de la ONU, de faptul că Națiunile Unite nu se ridică la înălțimea așteptărilor și potențialului, fiind o organizație slăbită. De asemenea, s-a plâns că scara rulantă de la ONU cu care urca s-a stricat și că prompterul din sală nu i-a mers. Astfel, președintele SUA a sugerat că asta nu s-ar fi întâmplat dacă primea el contractul pentru renovarea sediului ONU.

Președintele american Donald Trump a amintit că dezvoltatorul imobiliar Donald Trump s-a oferit să renoveze clădirea emblematică a Națiunilor Unite din New York. Asta s-a întâmplat în 2005, când a cerut unei comisii a Senatului SUA să se ocupe de proiect, dar a fost refuzat. 20 de ani mai târziu, pare că încă este un moment dureros pentru Trump.

„Îmi aduc aminte foarte bine. Am spus atunci că va costa 500 de milioane de dolari să reconstruiesc totul. Ar fi fost frumos. Eu v-aș fi dat podele de marmură, ceilalți v-au dat „terrazo” (mozaic din beton). V-aș fi dat tot ce e mai bun. V-aș fi dat pereți acoperiți cu mahon, ceilalți v-au dat plastic. Au decis să meargă într-o altă direcție, care era mult mai scumpă la vremea respectivă și care, de fapt, a dus la un produs mult inferior.

Renovarea clădirii ONU a început în 2008 și inițial s-a estimat că va costa 1,2 miliarde de dolari, potrivit PolitiFact, citat de USA Today. Trump a mărturisit în fața unei comisii a Senatului în 2005 că proiectul va costa mai mult și a cerut să primească el lucrările la clădirea cu 39 de etaje. Proiectul a costat în cele din urmă aproximativ 2,3 miliarde de dolari, SUA contribuind cu 488 de milioane de dolari.

Ads

„Mi-am dat seama că nu știau ce fac când vine vorba de construcție și că conceptele lor de construcție erau atât de greșite, iar produsul pe care își propuneau să îl construiască era atât de prost și atât de costisitor”, a declarat Trump Adunării Generale, subliniind depășirile de costuri și adăugând că ONU „nici măcar nu a primit podelele de marmură pe care le-am promis eu”.

Trump: Years ago, I bid $500 million to rebuild the UN complex, marble floors, mahogany walls, best of everything. They chose another plan, cost $2–4 billion, far worse, massive overruns, no marble floors. I was right. pic.twitter.com/vaiF4fwdJt — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

În 1946, familia Rockefeller a donat teren pentru sediul Națiunilor Unite, permițând orașului New York să învingă alți concurenți, inclusiv San Francisco, Boston și Philadelphia. Clădirea Secretariatului, un turn îngust cu 39 de etaje, a fost prima din oraș care a folosit pereți cortină din sticlă, iar în timpul renovării, toate cele 5.040 de geamuri au fost înlocuite pentru a remedia scurgerile excesive.

Ads