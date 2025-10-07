Trump vrea să știe ce planuri are Zelenski cu rachetele Tomahawk. „Nu vreau să escaladez războiul”

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:53
Trump vrea să știe ce planuri are Zelenski cu rachetele Tomahawk. „Nu vreau să escaladez războiul”
Racheta Tomahawk FOTO: X/@BrennpunktUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 6 octombrie, că ar dori să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk fabricate în SUA înainte de a accepta să le furnizeze, deoarece nu doreşte să agraveze războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk ţărilor europene, care le-ar trimite Ucrainei.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, ceea ce ar plasa Moscova în raza de acţiune a arsenalului Ucrainei, în cazul în care Kievul le-ar primi.

Duminică, liderul rus Vladimir Putin a declarat că dacă Washingtonul va furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în adâncul teritoriului Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relaţiei Moscovei cu Washingtonul.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate şi a spus că a „luat o decizie” în această privinţă.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a adăugat el. „Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare. Aş pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul”, a subliniat el.

Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin
Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza şi despre evoluţiile...
Trump acceptă acordul propus de Putin privind armele nucleare strategice: „Mi se pare o idee bună”
Trump acceptă acordul propus de Putin privind armele nucleare strategice: „Mi se pare o idee bună”
Preşedintele american Donald Trump a salutat propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a menţine voluntar limitele privind armele nucleare strategice, descriind-o drept „o idee...
