Donald Trump promite să apere Polonia și țările baltice de ruși. „Nu ne place”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 19:37
273 citiri
Trump FOTO: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 21 septembrie, că se angajează să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune.

„Da, aș face-o”, a spus Trump, când a fost întrebat dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice împotriva Rusiei, dacă Moscova continuă escaladarea, potrivit agenției de presă Anadolu, din Turcia.

Declarația sa a venit înainte ca Trump să plece la o slujbă comemorativă în memoria comentatorului politic conservator asasinat, Charlie Kirk, în Glendale, Arizona.

Afirmația lui Trump urmează presupuselor recente încălcări ale spațiului aerian baltic de către Rusia. Vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian estonian de deasupra Golfului Finlandei, fără permisiune.

Estonia a convocat însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru incident și a solicitat consultări conform articolului 4 NATO, deși Rusia a negat intrarea în spațiul aerian estonian.

Întrebat dacă a fost informat despre încălcările rusești ale spațiului aerian estonian, Trump a spus: „Da, nu ne place.”

SUA a condamnat „ferm” incidentul sâmbătă, exprimându-și sprijinul pentru aliatul său NATO.

„Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Rusia. Suntem alături de aliații noștri estonieni și vom apăra cu hotărâre întreg teritoriul NATO”, a declarat Misiunea SUA la NATO.

Polonia a raportat că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de securitate în jurul platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică în aceeași zi.

La începutul lunii septembrie, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, a spus prim-ministrul Donald Tusk. Rusia, însă, a declarat că incursiunea nu a fost intenționată.

#Donald Trump, #Polonia, #tarile baltice, #Rusia, #SUA , #stiri Donald Trump
