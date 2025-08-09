Donald Trump amenință că va prelua controlul asupra Washingtonului. „Criminalitatea este halucinantă” VIDEO

Președintele american Donald Trump amenință din nou să preia controlul capitalei americane - din mâna opoziției democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraș ”murdar”, cu o criminalitate endemică, și intenționează să recurgă la Garda Națională, poate foarte rapid, așa cum a făcut la Los Angeles la începutul lui iunie, relatează AFP.

Trump a dat un decret pentru a face „DC sigur și magnific”.

”Ne gândim la asta, mda, pentru că criminalitatea este halucinantă”, le-a răspuns miercuri seara, 6 august, unor jurnaliști care-l întrebau despre o eventuală preluare a controlului de către Casa Albă a instituțiilor capitalei, mai ales poliția.

🚨 BREAKING: President Trump just announced he will PERSONALLY be CALLING Big Balls shortly, following him being attacked by “youths” in DC Big Balls is a HERO, and absolutely deserves this! Trump also floated sending in the NATIONAL GUARD to DC to quell crime. This NEEDS to… pic.twitter.com/pt59GP730r — Nick Sortor (@nicksortor) August 6, 2025

”Vrem o mare capitală care să fie sigură și o vom avea (...). Nivelul infracționalității, agresiunilor, omorurilor și tot restul (...), nu vom permite să se întâmple asta, iar asta implică să recurgem la Garda Națională, poate foarte rapid”, a declarat el, evocând faptul că a desfășurat această forță militară federală la Los Angeles împotriva avizului guvernatorului democrat al Californiei Gavin Newsom.

Q: "Are you considering taking over the DC Police?" President Trump: "We're considering it, yeah, because the crime is ridiculous." pic.twitter.com/uc5PiBSWPO — CSPAN (@cspan) August 6, 2025

O lege din 1973 garantează Washington District of Columbia (DC) să aibă propria adunare și propriul primar aleși prin vot universal și propria poliție autonomă.

Congresul Statelor Unite, în care Washington DC are un reprezentant - fără drept de vot - are ultimul cuvânt în gestionarea orașului.

Însă miliardarul republican newyorkez - care n-a făcut niciodată un mister din faptul că detestă Washingtonul - amenință de ani de zile să ”preia controlul” capitalei federale.

”Dacă DC nu acționează concret și rapid, nu vom avea altă opțiune decât să preluăm controlul municipalității și să o conducem așa cum trebuie”, amenința marți pe rețelele de socializare Donald Trump.

🚨 Trump threatens to militarize DC and institute federal takeover. pic.twitter.com/eg32w0HYWQ — Maine (@TheMaineWonk) August 5, 2025

În martie, locatarul Casei Albe a dat un decret ”pentru a face DC sigur și magnific”.

Orașul a fost înființat în 1790-1791, conceput de francezul Pierre L'Enfant, cu artere impozante mărginite de clădiri și monumente oficiale impozante de arhitectură neoclasică, pe o suprafață de zece mile pătrate (16 kilometri pătrați) - cedate de statele Maryland și Virginia.

El a avut o istorie politică și socială agitată și a înregistrat o infracționalitate puternică în anii '80-'90.

Însă numărul crimelor și delictelor a scăzut cu 26% în decurs de un an în primul semestru al acestui an, după ce a înregistrat în 2024 cel mai scăzut nivel al criminalității din ultimii 30 de ani.

”Președinții nu au autoritatea să preia controlul DC. Congresul va trebui să adopte o lege”, contestă pe X reprezentanta districtului în Camera Reprezentanților Eleanor Holmes Norton.

