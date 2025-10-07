Un președinte aliat al SUA spune cum își poate atinge Trump visul. „Ar fi, fără îndoială, laureat al Premiului Nobel pentru Pace”

Președintele american Donald Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă reușește să-l convingă pe omologul său chinez Xi Jinping să renunțe la folosirea forței împotriva Taiwanului, a declarat președintele taiwanez Lai Ching-te într-un interviu acordat în SUA.

Statele Unite reprezintă cel mai important susținător internațional al Taiwanului, insulă revendicată de China, în pofida lipsei unor relații diplomatice oficiale cu Taipeiul. Cu toate acestea, de când președintele Donald Trump a revenit la Casa Albă la începutul acestui an, el nu a anunțat niciun contract nou de vânzare de armament către Taiwan.

Trump ar putea să se întâlnească cu Xi la un summit al liderilor din regiunea Asia-Pacific, care va avea loc în Coreea de Sud mai târziu în cursul acestei luni.

Președintele taiwanez Lai, care a vorbit săptămâna aceasta în cadrul emisiunii The Clay Travis and Buck Sexton Show – difuzată de peste 400 de posturi de radio din SUA -, a făcut referire la comentarii din luna august ale lui Trump, în care acesta spunea că Xi i-ar fi spus că China nu va invada Taiwanul cât timp el este președinte al SUA, conform Reuters.

„Sperăm să continuăm să beneficiem de sprijinul președintelui Trump. Dacă președintele Trump îl va convinge pe Xi Jinping să renunțe definitiv la orice agresiune militară împotriva Taiwanului, președintele Trump ar fi, fără îndoială, laureat al Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat Lai.

Trump a afirmat în mod repetat că merită această distincție, care a fost acordată anterior altor patru dintre predecesorii săi de la Casa Albă. Câștigătorul din acest an va fi anunțat vineri, în Norvegia.

Câteva țări și-au anunțat anul acesta sprijinul pentru „candidatura” sa, printre acestea numărându-se Cambodgia, Israelul și Pakistanul.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat pe 8 iulie că țara sa îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel, pentru eforturile sale de a media un armistițiu cu Hamas. Netanyahu i-a înmânat chiar liderului american, în timpul unui dineu la Casa Albă o copie a scrisorii trimise Comitetului Nobel prin care a fost făcută nominalizarea.

Avertismentul președintelui taiwanez pentru Trump

Întrebat ce i-ar spune președintelui american dacă ar avea ocazia să-l întâlnească, Lai a declarat că l-ar sfătui pe Trump să fie atent la acțiunile lui Xi.

„L-aș sfătui să acorde o atenție deosebită faptului că Xi Jinping nu doar desfășoară exerciții militare de tot mai mare amploare în Strâmtoarea Taiwan, ci și își extinde forțele militare în Marea Chinei de Est și în Marea Chinei de Sud”, a spus Lai, potrivit transcrierii declarațiilor sale publicate marți de biroul prezidențial de la Taipei.

Câteva ore după publicarea transcrierii, Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că a observat o nouă creștere a activităților militare chineze, cu 23 de aeronave și drone militare care au desfășurat o „patrulă comună de pregătire pentru luptă” în jurul insulei, împreună cu nave de război chineze.

Activitățile militare tot mai intense ale Chinei, desfășurate tot mai departe de propriile țărmuri, nu reprezintă o provocare doar pentru Taiwan, a spus Lai.

„Această provocare depășește simpla anexare a Taiwanului. Odată ce Taiwanul ar fi anexat, China ar căpăta o forță mai mare pentru a concura cu Statele Unite pe scena internațională, subminând ordinea internațională bazată pe reguli”, a declarat el.

„În cele din urmă, acest lucru va afecta și interesele interne ale Statelor Unite. Prin urmare, sper ca președintele Trump să continue să apere pacea și stabilitatea în regiunea Indo-Pacificului”, a subliniat el.

Întrucât nu între Washington și Taipei nu există relații diplomatice oficiale, președinții taiwanezi nu se pot întâlni sau vorbi măcar direct cu cei americani.

Statele Unite, care sunt obligate prin legislație aprobată de Congres să ofere Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, au menținut de multă vreme o politică de „ambiguitate strategică”, evitând să precizeze clar dacă ar reacționa militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului.

