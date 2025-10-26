„Arhitectul păcii” din Asia? Premierul cambodgian îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace

Autor: Andreea Deaconescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 15:25
64 citiri
„Arhitectul păcii” din Asia? Premierul cambodgian îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace
Donald Trump, la semnarea acordului de pace FOTO X/Maga Voice

Premierul cambodgian Hun Manet a anunțat duminică, 26 octombrie, că a propus numele preşedintelui Donald Trump, cu care s-a întâlnit în Malaysia, la semnarea unui acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda, comitetului însărcinat cu atribuirea Premiului Nobel pentru Pace.

Visul lui Donald Trump de a fi laureat al Nobelului Păcii s-ar putea concretiza, astfel, anul viitor, după dezamăgirea din acest an, din cauza depunerii candidaturii prea târziu.

”În recunoaşterea angajamentului dumneavoastră de neclintit şi a eforturilor hotărâte de promovare a păcii, nu doar între Cambodgia şi Thailanda, ci şi între alte naţiuni, şi ca o reflectare a recunoştinţei poporului cambodgian, am propus candidatura preşedintelui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat, într-o conferinţă de presă comună cu locatarul Casei Albe, Hun Manet.

Donald Trump tocmai semnase un acord de încetarea focului între Cambodgia şi Thailanda, la puţin timp după sosirea sa la Kuala Lumpur, în Malaysia.

El a jucat un rol de mediator între cele două ţări, care s-au înfruntat la frontieră, timp de cinci zile, în iulie.

Aceste confruntări armate între trupe terestre, artilierie şi aviaţie s-au soldat cu 43 de morţi şi au condus la evacuarea a peste 30.000 de civili.

Premierii cambodgian Hun Manet şi thailandez Anutin Charnvirakul au semnat acest acord.

Donald Trump urmează să-şi continue turneul în Asia, după ce participă la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

El urmează să efectueze vizite în Japonia şi Coreea de Sud, unde urmează să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping.

”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO
”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun duminică dimineaţă, 26 octombrie, în prezenţa preşedintelui american...
Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India
Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India
În contextul tensiunilor comerciale tot mai mari cu Statele Unite, premierul Canadei, Mark Carney, a început un amplu turneu asiatic, menit să consolideze relațiile economice cu China și...
#Donald Trump, #Premiul Nobel, #Cambodgia , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"NU" pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvaluit ce s-a intamplat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lamine Yamal a batut palma cu Shakira si cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Turnură neașteptată în ancheta privind jaful de la Luvru: Poliția franceză bănuiește complicitate în cadrul echipei de securitate. Experți israelieni, cooptați în anchetă
  2. „Arhitectul păcii” din Asia? Premierul cambodgian îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace
  3. Club închis în centrul istoric al Craiovei după încălcări repetate ale legii. Ce făceau petrecăreții
  4. Focuri de armă pe o stradă din București. Poliția caută persoana care a tras
  5. Cine este omul care a salvat India de foamete. ”Fermierul este adevăratul om de știință”
  6. Se îngheață sau nu salariul minim? Tensiuni înaintea consultărilor de la Palatul Victoria
  7. Liderul unei țări NATO nu vede posibilă o pace durabilă în Ucraina cât timp Putin va conduce Rusia. Avertisment despre un ”război veșnic”
  8. CTP, despre Catedrala Mântuirii Neamului: ”Mai folositoare decât îi e poporului american colosala Sală de Bal pe care Dumnezeul Trump o ridică dărâmând Casa Albă”
  9. Atac sângeros la o petrecere studențească din SUA: Un mort și șase răniți la Universitatea Lincoln VIDEO
  10. Cine sunt „eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii dintr-o grădiniță lovită de o dronă rusească. „A fost o explozie uriașă și le vedeam groaza în ochi” VIDEO