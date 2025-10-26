„Arhitectul păcii” din Asia? Premierul cambodgian îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace

Premierul cambodgian Hun Manet a anunțat duminică, 26 octombrie, că a propus numele preşedintelui Donald Trump, cu care s-a întâlnit în Malaysia, la semnarea unui acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda, comitetului însărcinat cu atribuirea Premiului Nobel pentru Pace.

Visul lui Donald Trump de a fi laureat al Nobelului Păcii s-ar putea concretiza, astfel, anul viitor, după dezamăgirea din acest an, din cauza depunerii candidaturii prea târziu.

”În recunoaşterea angajamentului dumneavoastră de neclintit şi a eforturilor hotărâte de promovare a păcii, nu doar între Cambodgia şi Thailanda, ci şi între alte naţiuni, şi ca o reflectare a recunoştinţei poporului cambodgian, am propus candidatura preşedintelui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat, într-o conferinţă de presă comună cu locatarul Casei Albe, Hun Manet.

In a surprise move, Cambodian Prime Minister Hun Manet nominated Donald Trump for the Nobel Peace Prize, crediting him for brokering the new Thailand–Cambodia ceasefire agreement signed in Kuala Lumpur. The deal, hailed as a step toward lasting peace, followed months of border… pic.twitter.com/7EUjTStGde — India Today Global (@ITGGlobal) October 26, 2025

Donald Trump tocmai semnase un acord de încetarea focului între Cambodgia şi Thailanda, la puţin timp după sosirea sa la Kuala Lumpur, în Malaysia.

El a jucat un rol de mediator între cele două ţări, care s-au înfruntat la frontieră, timp de cinci zile, în iulie.

Aceste confruntări armate între trupe terestre, artilierie şi aviaţie s-au soldat cu 43 de morţi şi au condus la evacuarea a peste 30.000 de civili.

Premierii cambodgian Hun Manet şi thailandez Anutin Charnvirakul au semnat acest acord.

Donald Trump urmează să-şi continue turneul în Asia, după ce participă la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

El urmează să efectueze vizite în Japonia şi Coreea de Sud, unde urmează să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping.

