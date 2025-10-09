Merită Trump Nobelul pentru Pace? Ambițiile megalomanice ale președintelui SUA și războaiele pe care pretinde că „le-a încheiat”

Premiul Nobel pentru Pace urmează să fie decernat vineri, 10 octombrie, iar unul dintre cei care așteaptă evenimentul cu sufletul la gură este chiar președintele american, Donald Trump. Liderul de la Casa Albă și-a exprimat deja de mult timp intenția de a intra în posesia acestui premiu, argumentând cu „succesele personale” în acest sens și chiar făcând presiuni pe Fundația Nobel, declarând că ar fi „o insultă pentru Statele Unite” să nu primească acest premiu.

Donald Trump spune că merită acest premiu pentru că „a pus capăt” unui număr de șapte „războaie”, multe dintre ele fiind mai degrabă niște conflicte decât niște desfășurări de forțe în adevăratul sens al cuvântului.

Rămâne, însă, o mare problemă pentru Trump, aceea că în campania electorală a promis că va obține pacea în Ucraina în maxim două zile de la câștigarea mandatului, iar tratativele de pace pe care acesta a încercat să le medieze nu au avut rezultatul așteptat.

În ceea ce privește genocidul din Gaza și eliberarea ostaticilor israelieni rămași în captivitate, liderul de la Casa Albă se laudă cu o „reușită”, convingând cele două părți să semneze prima etapă a unei înțelegeri privind un armistițiu. Astfel, dacă totul merge conform planului, ocupația israeliană ar urma să se retragă din anumite zone din Gaza, iar ostaticii rămași în custodia Hamas s-ar putea întoarce acasă.

Presa internațională vorbește despre mulțumiri adresate președintelui american pentru reușita sa.

Obsesia lui Donald Trump pentru Premiul Nobel a ajuns atât de departe și atât de evidentă încât președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis că va face lobby pentru a fi premiat în schimbul sistemelor de rachetă Tomahawk.

De altfel, liderul de la Casa Albă, în lunga sa pledoarie legată de decernarea premiului, a subliniat că acesta i-a fost oferit în trecut președintelui democrat Barack Obama „degeaba”.

Mai este însă de discutat un aspect în legătură cu nominalizarea lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace.

În ultimele săptămâni, SUA au desfășurat forțe navale și aeriene în apele teritoriale ale Venezuelei, acuzând regimul lui Nicolas Maduro de trafic internațional de droguri și încercând astfel să clatine conducerea de la Caracas, ceea ce reprezintă o ingerință în afacerile interne al statului sud-american.

În acest context, administrația Trump întreprinde acțiuni total opuse celor de pace.

Politologul George Jiglău spune că diferența dintre Donald Trump și Barack Obama este că fostul președinte democrat nu a cerut niciodată premiul pe „persoană fizică”.

„Niciodată nu cred că am fost în situația asta vreodată, ca cineva să ceară un Premiu Nobel. Noi suntem într-o situație nemaivăzută cu Trump. Nu știu care ar putea fi criteriile după care să evaluăm noi dacă cineva merită sau nu. Este ca la Oscaruri, mai mulți oameni decid pe baza unor criterii puternic influențate și de o agendă”, explică acesta.

Politologul mai spune că, de-a lungul timpului, Premiul Nobel pentru Pace nu a fost acordat mereu pentru încheierea unor războaie.

„Dacă îl cere pentru Statele Unite, atunci poate că discutăm altfel, dacă îl cere pentru el că s-a dus și i-a pus pe ăia la masă și le-a spus ‘faceți pace, că vă dau cap în cap’, asta este evident că nu s-a întâmplat și este vizibil cu ochiul liber. Zic asta pentru că este posibil să ne trezim cu Trump laureat al Premiului Nobel. Poate nu acum, că e prea din scurt și nu știm dacă s-au încheiat pe bune războaiele respective, dar mai e timp până la anul”, subliniază acesta.

George Jiglău este de părere că, la fel ca în cazul lui Barack Obama, să existe niște argumente rezonabile pentru care președintele Donald Trump să fie premiat.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță spune că la întrebarea dacă merită Donald Trump Premiul Nobel, termenul „merită” este unul cât se poate de subiectiv, aplicat și în cazul lui Barack Obama.

„Depinde foarte mult de ce se va întâmpla, pentru că problema aceasta cu meritatul este foarte subiectivă. Într-adevăr, Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace, înainte să facă ceva și până la urmă nu a făcut nimic. Deci, putem spune că Obama merita premiul Nobel pentru Pace? Până la urmă, și aceste premii se dau cu o doză de subiectivism, ca toate premiile de altfel”, subliniază Ion M. Ioniță.

Jurnalistul spune că doza de subiectivism și factorul politic nu pot fi eliminate din ecuație.

„Donald Trump își dorește foarte mult premiul Nobel. Asta e clar și pentru că are această comparație cu Barack Obama, el consideră că fostul președinte a primit premiul degeaba, deci vrea să demonstreze ceva, bineînțeles și în lupta cu democrații. Ține de orgoliul lui Trump, de dorința sa de a primi cât mai multe onoruri”, a mai spus Ioniță.

Punctul slab al lui Donald Trump, spune analistul, este Ucraina, unde nu a reușit până acum niciun progres, deși s-a lăudat că va obține pacea în 24 de ore, spune analistul.

Premiul Nobel pentru Pace va fi acordat vineri, 10 octombrie, la 12, ora României.

Ce războaie zice Donald Trump că a încheiat

Președintele american a argumentat faptul că merită să-i fie acordat Premiul Nobel pentru Pace prin faptul că a încheiat mai multe războaie. Mai exact 7 la număr.

Printre acestea se numără cel dintre Serbia și Kosovo, conflict pe care l-ar fi „rezolvat” în primul său mandat, în 2020, când cele două părți au semnat un acord de normalizare a relațiilor economice.

De atunci au mai existat tensiuni între cele Belgrad și Priștina.

Un alt conflict pe care Donald Trump spune că l-a stopat este cel între Iran și Israel, care a avut loc în luna iunie a acestui an și a durat 12 zile, timp în care cele două părți au lansat atacuri reciproce cu rachete.

Pe 23 iunie, Donald Trump a postat pe rețelele sociale: „Oficial, Iran va începe ARMISTIȚIUL și, după 12 ore, Israel va începe ARMISTIȚIUL, iar după 24 de ore, Lumea va saluta o ÎNCHEIERE OFICIALĂ a RĂZBOIULUI DE 12 ZILE.”

Chiar și așa, cele două părți au lăsat să se înțeleagă că acest conflict nu a fost complet stins.

În luna mai, tensiunile dintre India și Pakistan au ajuns la un nou nivel. Timp de patru zile au avut loc atacuri în regiunea Kashmir, administrată de India.

Armistițiul a venit, după cum spune Donald Trump, după „o lungă noapte de discuții mediate de Statele Unite”.

Pakistanul a mulțumit Washingtonului pentru implicare și l-a recomandat pe Donald Trump pentru Premiul Nobel, în timp ce India a lăsat să se înțeleagă că tensiunile au fost rezolvate prin discuții stric bilaterale.

Ostilitățile îndelungate dintre Rwanda și Republica Democrată Congo au erupt din nou după ce gruparea rebelă M23 a preluat teritorii bogate în resurse minerale în estul Republicii Democrate Congo la începutul acestui an, potrivit BBC.

În iunie, cele două țări au semnat un acord de pace la Washington, menit să pună capăt unor decenii de conflict. Trump a spus că acest acord va ajuta la creșterea schimburilor comerciale între ele și Statele Unite.

De atunci, cele două părți s-au acuzat constant reciproc de încălcări ale prevederii armistițiului

Potrivit Human Rights, în luna iulie, grupul de rebeli a ucis 140 de oameni, printre care femei și copii în estul RD Congo.

Trump a mai spus că a mediat conflictului dintre Thailanda și Cambodgia, după aproape o săptămână de lupte la graniță, precum și luptele din Nagorno-Karabah dintre Armenia și Azerbaidjan.

Liderii ambelor țări au spus că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale în susținerea unui acord de pace, care a fost anunțat la Casa Albă pe 8 august.

Ultimul conflict încheiat, cu care Donald Trump se apără, deși nu era vorba despre unul armat, este cel între Egipt și Etiopia. Tensiunile dintre cele două state se concentrau pe un baraj de pe fluviul Nil.

Chiar și așa, marile conflicte, cel din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu rămân încă active.

