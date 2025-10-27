Șepcile „Trump 2028” rămân simbolice. Președintele SUA spune „nu” unei noi candidaturi

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:52
345 citiri
Șepcile „Trump 2028” rămân simbolice. Președintele SUA spune „nu” unei noi candidaturi
Donald Turmp, președintele SUA FOTO Hepta

Preşedintele american Donald Trump exclude să candideze la postul de vicepreşedinte în alegerile prezidenţiale din 2028 - o manevră evocată de către susţinătorii săi, care să-i permită să ocolească limita constituţională de două mandate.

”Aş avea dreptul să o fac”, a dat el asigurări într-o discuţie cu presa la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, în timpul zborului din Malaysia în Japonia.

”Nu o voi face”, a asăugat preşedintele american, apreciind că asta ar însemna ”să facă pe grozavul”.

”Asta n-ar fi bine”, a subliniat el.

Președintele SUA evocă deseori un al treilea mandat

Donald Trump, care a fost preşedinte în perioada 2017-2021 şi care a început la 20 ianuarie un al doilea mandat, evocă adesea, fără să le respingă în mod deschis, apeluri ale susţinătorilor săi de a exercita un al treilea mandat, în pofida faptului că Constituţia americană interzice acest lucru.

El a purtat în mai multe rânduri şepci roşii cu inscripţia ”Trump 2028”, anul viitoarelor alegeri prezidenţiale.

Una dintre ipotezele în vogă în lumea trumpistă este ca republicanul, în vârstă de 79 de ani, să candideze peste trei ani la postul de vicepreşedinte, iar ca actualul vicepreşedinte J.D. Vance să fie candidatul la preşedinţie.

În acest scenariu, în cazul unei victorii, J.D. Vance ar demisiona şi ar fi înlocuit în mod automat în post de Donald Trump, care ar rămâne la Casa Albă, ocolind astfel cel de-al 22-lea Amendament al Constituţiei americane, care prevede că o persoană nu poate fi preşedinte de mai mult de două ori.

”Trump va fi preşedinte în 2028. Oamenii trebuie să se obişnuiască cu această idee”, declara recent revistei The Economist unul dintre principalii ideologi ai mişcării Make America Great Again (MAGA), Steve Bannon.

”Există o strategie” pentru a face acest lucru, care va fi dezvăluită ”la momentul oportun”, sublinia influencerul, un fost consilier al preşedintelui american.

Un aliat al președintelui SUA acuzat de trădare. „Îl înjunghie pe Trump pe la spate la fiecare pas”
Un aliat al președintelui SUA acuzat de trădare. „Îl înjunghie pe Trump pe la spate la fiecare pas”
Reprezentanta statului Georgia, Marjorie Taylor Greene, a fost acuzată că l-a trădat pe președintele Donald Trump de către cunoscutul influencer al organizației Make America Great Again...
Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"
Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"
Președintele american Donald Trump a criticat anunțul omologului său rus Vladimir Putin privind testul reușit al rachetei de croazieră nucleare Burevestnik, catalogându-l drept...
#Donald Trump, #presedinte SUA, #candidatura , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lituania și-a închis granița după ce "66 de obiecte neidentificate" au intrat în spațiul său aerian. Ar putea fi activat articolul 4 al NATO
  2. Influenceriță arestată pentru conducerea unei rețele de droguri în Brazilia. „Este o rușine! Nimeni nu ar trebui arestat pentru că fumează marijuana”
  3. România riscă să plătească despăgubiri imense într-un proces intentat de compania de asigurări Euroins. Tribunalul de la Washington respinge cererea de închidere a dosarului
  4. Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua de termoficare. Zonele afectate
  5. Șepcile „Trump 2028” rămân simbolice. Președintele SUA spune „nu” unei noi candidaturi
  6. Boala rușinoasă cu transmitere sexuală care face ravagii în Ungaria. 42 de nou-născuți au fost înregistrați cu această infecție
  7. Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora sa în vârstă de cinci ani. "Îndemn toți părinții să fie vigilenți". Unde era mama copiilor
  8. Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit la pizza în timpul misiunii. Trei persoane au fost găsite moarte
  9. Nouă morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a prăbușit de pe un pod în albia unui râu. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  10. Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”