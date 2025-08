Donald Trump se implică în sportul din SUA și cere modificări urgente în denumirile echipelor: "Proprietari, faceți asta!"

Președintele SUA, Donald Trump, dorește ca franciza de fotbal american din Washington și echipa de baseball din Cleveland să revină la vechile nume, relatează AP.

Trump a afirmat duminică pe Truth Social că „Washington Whatever's ar trebui să-și schimbe IMEDIAT numele înapoi în Washington Redskins Football Team". "Există o mare cerere în acest sens. La fel și Cleveland Indians, una dintre cele șase echipe originale de baseball, cu un trecut glorios. Marele nostru popor indian, în număr mare, dorește acest lucru. Moștenirea și prestigiul lor le sunt sistematic luate. Vremurile sunt diferite acum față de acum trei sau patru ani. Suntem o țară a pasiunii și a bunului simț. PROPRIETARI, FACEȚI ASTA!!!”.

Josh Harris, al cărui grup a cumpărat echipa Commanders de la fostul proprietar Dan Snyder în 2023, a declarat la începutul acestui an că numele va rămâne același. La scurt timp după preluare, Harris a pus capăt speculațiilor privind revenirea la numele Redskins, afirmând că acest lucru nu se va întâmpla.

Președintele operațiunilor de baseball ale echipei Cleveland Guardians, Chris Antonetti, a indicat înaintea meciului de duminică împotriva echipei Athletics că nu există planuri de a reanaliza schimbarea numelui.

„Înțelegem că există diferite perspective asupra deciziei pe care am luat-o acum câțiva ani, dar este evident că este o decizie pe care am luat-o. În ultimii patru ani, am avut ocazia să construim un brand sub numele de Guardians și suntem entuziasmați de viitorul care ne așteaptă”, a declarat el.

Ads

Ambele echipe au numele actuale din sezonul 2022. Washington a renunțat la numele Redskins după sezonul 2019 și a fost cunoscută timp de doi ani sub numele de Washington Football Team, înainte de a deveni Commanders.

Cleveland a anunțat în decembrie 2020 că renunță la numele Indians. În iulie 2021, a anunțat trecerea la numele Guardians. În 2018, echipa a renunțat treptat la „Chief Wahoo” ca logo principal.

Schimbările de nume au avut atât susținători, cât și critici, în contextul discuțiilor naționale despre instituții și echipe care renunță la logo-uri și nume considerate rasiste.

Guardians este al cincilea nume al francizei de baseball din Cleveland. A intrat în Liga Americană în 1901 ca una dintre cele opt francize fondatoare, sub numele de Blues. Un an mai târziu, a trecut la Bronchos, iar între 1903 și 1914 a folosit numele Naps, înainte de a deveni Indians în 1915.

Washington a început în Boston sub numele de Redskins în 1933, înainte de a se muta în capitala țării patru ani mai târziu.

Washington și Cleveland au încă un lucru în comun. David Blitzer este membru al grupului de proprietari ai echipei Commanders și deține o participație minoritară în Guardians.

Ads