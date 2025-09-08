Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câștigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik Sinner.

Pentru Carlos Alcaraz, care a mai câștigat US Open în 2022, este al șaselea turneu de Grand Slam din palmares. Ca urmare a succesului de duminică, Alcaraz îl detronează pe Sinner în clasamentul ATP.

Donald Trump a devenit primul președinte american în exercițiu după 2000 care asistă la o finală la US Open. El a fost fluierat la începutul partidei, apoi a împărțit autografe pe șepci, iar la final a părut total neimpresionat de succesul spaniolului.

"În timp ce Alcaraz se îndrepta spre tribune pentru a sărbători alături de echipa sa, camerele de filmat l-au surprins pe președintele Donald Trump părând mai puțin entuziasmat de rezultatul meciului.

Președintele Trump, care a provocat haos odată cu sosirea sa în finală, și-a strâns buzele și nu a putut fi văzut aplaudând în timp ce mulțimea din jurul său era în delir", notează news.com.au.

Trump’s reaction to Carlos Alcaraz winning the US Open. pic.twitter.com/XqeYMG9S8l — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 7, 2025

