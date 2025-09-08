Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 08:53
706 citiri
Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
Donald Trump Foto: Captură video/X/

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câștigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik Sinner.

Pentru Carlos Alcaraz, care a mai câștigat US Open în 2022, este al șaselea turneu de Grand Slam din palmares. Ca urmare a succesului de duminică, Alcaraz îl detronează pe Sinner în clasamentul ATP.

Donald Trump a devenit primul președinte american în exercițiu după 2000 care asistă la o finală la US Open. El a fost fluierat la începutul partidei, apoi a împărțit autografe pe șepci, iar la final a părut total neimpresionat de succesul spaniolului.

"În timp ce Alcaraz se îndrepta spre tribune pentru a sărbători alături de echipa sa, camerele de filmat l-au surprins pe președintele Donald Trump părând mai puțin entuziasmat de rezultatul meciului.

Președintele Trump, care a provocat haos odată cu sosirea sa în finală, și-a strâns buzele și nu a putut fi văzut aplaudând în timp ce mulțimea din jurul său era în delir", notează news.com.au.

Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
După ce a câștigat US Open duminică, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz și-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârșit la Australian Open...
Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik...
#Donald Trump, #carlos alcaraz, #finala US Open, #Jannik Sinner , #us open
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
  2. Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
  3. Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
  4. Cine transmite la TV meciul Cipru - România, decisiv pentru tricolori în campania de calificare la Mondiale
  5. "E urât ce face Lucescu" Selecționerul, pus la zid înaintea partidei cu Cipru
  6. Ilie Năstase, declarație controversată despre Serena Williams: "Gata, că nu mai iau viză"
  7. Drama prin care trece vedeta naționalei Ucrainei. Casa sa, distrusă complet de dronele rusești VIDEO
  8. Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
  9. Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
  10. Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0