Președintele SUA amenință cu ridicarea licenței posturilor care îl critică. Indiciul care arăta că Trump pregătea demult concedierea lui Jimmy Kimmel VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că unor posturi de televiziune ar trebui să li se „retragă licențele”, în timp ce a susținut organismul american de supraveghere a transmisiunilor în cadrul unei dispute privind suspendarea prezentatorului TV de noapte Jimmy Kimmel.

ABC l-a retras pe comediant „pe termen nelimitat” după remarcile sale despre uciderea influencerului conservator Charlie Kirk în Utah, săptămâna trecută. Kimmel pare să sugereze că suspectul era un susținător al lui Trump. Oficialii, însă, au spus că a fost „îndoctrinat cu ideologia de stânga”, scrie BBC.

ABC a anulat emisiunea după ce Comisia Federală de Comunicații (FCC), condusă de o persoană numită de Trump, a amenințat cu măsuri de reglementare - ridicând îngrijorări că administrația Trump îngrădește libertatea de exprimare a criticilor săi.

Trump a vorbit despre această problemă cu reporterii de la bordul Air Force One joi, în timp ce se întorcea dintr-o vizită de stat în Marea Britanie.

„Am citit undeva că posturile de televiziune au fost 97% împotriva mea, din nou, 97% negative, și totuși am câștigat și ușor [la alegerile de anul trecut]”, a spus președintele.

„Îmi oferă doar publicitate proastă [și] presă. Adică, primesc o licență. Cred că poate licența ar trebui retrasă”, a adăugat Trump.

În monologul său de luni, Kimmel, în vârstă de 57 de ani, a spus că „gașa Maga” „încearcă cu disperare să-l caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul de-al lor” și încearcă să „obțină puncte politice din asta”.

De asemenea, el a comparat reacția lui Trump la moartea confidentului său politic în vârstă de 31 de ani cu „modul în care un copil de patru ani jelește un peștișor auriu”.

Kimmel a condamnat atacul și a transmis „dragoste” familiei Kirk imediat după împușcături.

Președintele FCC, Brendan Carr, l-a acuzat pe Kimmel de „cea mai bolnavă conduită posibilă” și a spus că firme precum ABC, deținută de Disney, ar putea „găsi modalități de a schimba conduita și de a lua măsuri... sau va fi nevoie de muncă suplimentară pentru FCC”.

„Vom continua să tragem la răspundere aceste posturi de radiodifuziune față de interesul public - și dacă posturilor de radiodifuziune nu le place această soluție simplă, își pot preda licența către FCC”, a declarat președintele FCC joi pentru Fox.

FCC are putere de reglementare asupra rețelelor majore, cum ar fi ABC, precum și asupra posturilor locale care le difuzează conținutul. Proprietarii posturilor locale pot influența, de asemenea, rețelele majore refuzând să difuzeze emisiuni.

Suspendarea lui Kimmel a fost anunțată la scurt timp după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari proprietari de posturi TV din America, a declarat că nu va difuza emisiunea sa „în viitorul previzibil”, deoarece remarcile sale au fost „ofensatoare și lipsite de sensibilitate”.

Carr a lăudat Nexstar - care solicită în prezent aprobarea FCC pentru o fuziune de 6,2 miliarde de dolari (4,5 miliarde de lire sterline) cu o altă companie media, Tegna - și a spus că speră ca și alte posturi de radiodifuziune să-i urmeze exemplul.

Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din SUA, a declarat că va difuza un program special de comemorare dedicat lui Kirk în timpul intervalului orar în care era difuzată emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”.

Kirk a murit după ce a fost împușcat în ​​timp ce vorbea la Universitatea Utah Valley pe 10 septembrie.

În cazul asasinatului, un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost acuzat de crimă agravată marți. Procurorii spun că vor solicita pedeapsa cu moartea în cazul autorului atacului.

Juriștii spun că primul amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare, ar împiedica FCC să revoce licențele din cauza dezacordurilor politice.

Solidaritate în jurul lui Kimmel

Însă Joe Strazullo, fost scenarist al emisiunii Jimmy Kimmel Live!, a declarat pentru BBC că există o atmosferă de frică în camera scenariștilor.

„Este sfâșietor să vezi amenințarea că vor rămâne fără loc de muncă”, a spus el. „Nimeni nu știe exact ce se întâmplă încă și ei rezolvă lucrurile în culise.”

Scriitori, actori și democrați proeminenți au condamnat suspendarea lui Kimmel.

Fostul președinte american Barack Obama a declarat că administrația Trump a dus cultura anulării la un „nivel nou și periculos, amenințând în mod constant cu măsuri de reglementare împotriva companiilor media, cu excepția cazului în care acestea pun tăcerea sau concediază reporteri și comentatori pe care nu îi agreează”.

„Kimmel va fi următorul”

Într-un episod rar de la mijlocul săptămânii din The Daily Show, comediantul Jon Stewart a ironizat restrângerea libertății de exprimare sub actuala administrație.

Stewart s-a descris ca fiind un „gazdă patriotic ascultător” și programul său ca fiind „conform administrației”. Apoi s-a referit la Trump ca fiind „lider drag” care a „împodobit Anglia cu căldura și strălucirea sa legendară”.

În video, acesta a atras atenția asupra unei postări a lui Trump, în care, după concedierea luyi Stepher Colbert, spunea că Jimmy Kimmel va fi „următorul”.

Într-un segment ulterior al emisiunii sale, Stewart a intervievat-o pe Maria Ressa, care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2021 pentru lupta sa pentru libertatea de exprimare și democrație în Filipine sub fostul președinte Rodrigo Duterte.

Ceea ce se întâmplă în SUA este „identic cu ceea ce s-a întâmplat în Filipine”, a spus Ressa. „Este atât deja vu, cât și PTSD.”

Ea a adăugat: „Americanii sunt ca niște căprioare în fața farurilor. Dacă nu acționezi și nu-ți protejezi drepturile, le pierzi și este mult mai greu să le recuperezi”, a spus ea.

Actorul Ben Stiller a spus că ceea ce s-a întâmplat cu Kimmel „nu este corect”, în timp ce vedeta din Hacks, Jean Smart, a spus că a fost „îngrozită de anulare”.

„Aceasta este o cenzură flagrantă”, a spus Stephen Colbert în emisiunea sa rivală de pe CBS. „Cu un autocrat, nu poți ceda niciun centimetru.”

CBS a anunțat în iulie că nu va reînnoi emisiunea lui Colbert pentru încă un sezon, spunând că acest lucru se datorează presiunilor financiare.

Writers Guild of America și Screen Actors Guild, două sindicate de la Hollywood, au condamnat suspendarea lui Kimmel ca o încălcare a drepturilor constituționale la liberă exprimare.

Însă alții au susținut că FCC și ABC au acționat în mod corespunzător.

„Când o persoană spune ceva ce o mulțime de oameni consideră jignitor, nepoliticos, prostesc în timp real și apoi acea persoană este pedepsită pentru asta, asta nu este o cultură a anulării”, a spus Dave Portnoy, fondatorul companiei media Barstool Sports.

„Acestea sunt consecințele pentru acțiunile tale.”

Prezentatorul emisiunii târzii de la Fox, Greg Gutfeld, a susținut că Kimmel i-a învinovățit „în mod deliberat și înșelător” pe „aliații și prietenii” lui Kirk pentru moartea sa.

Prezentatorul britanic Piers Morgan a spus că Kimmel a provocat „indignare de înțeles în toată America”, adăugând: „De ce este aclamat ca un fel de martir al libertății de exprimare?”

Însă una dintre colegele lui Carr în conducerea FCC, comisarul Anna Gomez, o democrată, a criticat poziția autorității de reglementare.

Ea a spus că „un act de violență politică inexcuzabil comis de o persoană tulburată nu trebuie niciodată exploatat ca justificare pentru o cenzură sau un control mai larg”.

