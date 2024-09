Abia instalat la Casa Alba, Donald Trump ataca presa

Presedintele american Donald Trump a incercat sambata sa repare relatia tumultuoasa cu agentiile americane de spionaj, in timpul unei vizite la sediul CIA, pentru a asigura agentii si conducerea ca ii sustine.

Liderul de la Casa Alba a profitat de ocazie pentru critica presa pentru modul in care a acoperit ziua investiturii, relateaza Associated Press.

Intr-un discurs improvizat, el a exagerat amploarea multimii care s-a strans pe National Mall pentru a-l vedea cand depune juramantul. Potrivit lui Trump, multimea "a ajuns pana la Monumentul Washington", desi fotografiile si filmarile au aratat contrariul.

"In mod onest, pareau un milion si jumatate de persoane, pana la Washington Monument", a afirmat Trump, contra oricarei evidente. "Privesc acel canal de televiziune si ei aratau peluze goale si vorbeau de 250.000 de persoane", a spus el. "Este o rusine", a continuat Trump.

President Trump is disputing how many people attended his inauguration. We had experts assess the crowd size. https://t.co/B5olahGgQc pic.twitter.com/5fFWJHJ3Jd - NYT Graphics (@nytgraphics) January 22, 2017

Presedintele a lansat criticile dure in timp ce se afla in fata unui monument in onoarea ofiterilor CIA ucisi in timp ce serveau Statele Unite.

Decizia lui Trump de a vizita sediul CIA in prima sa zi plina ca presedinte a fost menita sa fie un gest public de apreciere a comunitatii de informatii, pe care a criticat-o in repetate randuri pe parcursul perioadei de tranzitie.

In discursul rostit in fata a circa 400 de oficiali CIA, el a negat ca ar fi avut o disputa cu serviciile de informatii, ci a fost "exact contrariul". El a criticat din nou presa pentru ca a lasat aceasta impresie. "Nimeni nu sustine mai mult comunitatea de informatii si CIA decat Donald Trump", a spus el. "Nimeni", a adaugat presedintele.

Vizita la cartierul general al Agentiei Centrale de Informatii din Langley, Virginia, are un caracter simbolic, dupa ce Trump a pus sub semnul intrebarii concluzia CIA ca Rusia a fost implicata in atacurile informatice care au interferat cu alegerile americane.

Trump a acceptat in cele din urma concluzia privind implicarea Rusiei, insa la inceputul acestei luni a pus sub semnul intrebarii profesionalismul CIA, cand i-a acuzat pe unii agenti de scurgeri de informatii catre presa, in legatura cu acuzatii nedovedite ca Moscova ar avea materiale compromitatoare despre el.

El a comparat metodele agentiilor americane de informatii cu tactici ale Germaniei naziste.

In replica, directorul CIA John Brennan i-a atras atentia lui Trump ca "trebuie sa aiba grija pentru ca nu apreciaza si nu intelege in totalitate ce implicatii vor exista".

