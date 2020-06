AFP: Cinci pasaje-cheie din cartea in care John Bolton il "sfasie" pe Donald Trump

TOTUL PENTRU REALEGERE

"FUNDAMENTAL INACCEPTABIL"

FLIRT CU AUTOCRATII

UN PRESEDINTE NECHIBZUIT

CRITICI PE LA SPATE

Ziare.

com

"Mi-e greu sa gasesc o singura decizie importanta a lui Trump, in timpul functiei mele, care sa nu fi fost ghidata de un calcul in vederea relagerii", scrie John Bolton, care-l acuza de confundarea "propriilor interese politice cu interesul national american".El da un exemplu coplesitor. Intr-o intalnire cu presedintele chinez Xi Jinping, in iunie 2019, miliardarul republican a "deturnat in mod uimitor conversatia pentru a evoca viitoarele alegeri prezidentiale" in Statele Unite, "pledand ca Xi sa faca in asa fel incat sa castige". Miza - cresterea achizitiilor chineze, pentru a multumi alegatorii agricultori.John Bolton considera ca acest lucru confirma "un comportament in mod fundamental inacceptabil care erodeaza legitimitatea insasi a presedintiei".Si mai rau, el sugereaza ca exista subiecte de destituire a celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, in afara de scandalul ucrainean, care acondus la achitarea lui Trump.Daca democratii "si-ar fi acordat timp sa ancheteze in mod mai sistematic cu privire la comportamentul lui Trump in tot spectrul politicii sale externe, rezultatul inculparii ("impeachemnt") ar fi putut sa fie altul", da el asigurari."Sunteti cel mai mare lider chinez de 300 de ani". Potrivit cartii, Donald trump nu a fost niciodata zgarcit cu laudele la adresa lui Xi Jinping - pana la aparitia noului coronavirus SARS-Cov-2.Acest flirt cu un rival considerat de propria tabara republicana un autocrat este dublat, considera John Bolton, de un dezinteres apasat fata de apararea drepturilor omului.Tot in iunie 2019, "Xi i-a explicat lui Trump de ce, in mare, construia lagare de concentrare in Xinjiang", pentru a interna musulmani uiguri. "Potrivit interpretului nostru, Trump a spus ca Xi ar trebui sa continue sa construiasca aceste lagare, despre care Trump credea ca sunt exact lucrul bun de facut".Presedintele american ataca de asemenea jurnalisti cu o rara violenta. "Acesti oameni ar trebui sa fie executati. Sunt niste mizarii", a spus el intr-o buna, potrivit cartii.John Bolton zugraveste un Donald Trump obsedat de detalii nesemnificative in loc de strategia pe termen lung.Astfel, in timp ce apropierea de Coreea de Nord isi lua zborul dupa summitul istoric din 2018 cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, omul de afaceri a avut, in opinia sa, "timp de mai multe luni, o mare prioritate" - de a se asigura ca Kim primeste un cadou din partea sa, un CD cu dedicatia "Rocket Man" al lui Elton John - o trimitere la porecla pe care i-a pus-o in toiul tensiunilor cu Phenianul, cu un an mai inainte.Portretul multiplica de asemenea exemple ale unei lipse de cultura, ca atunci cand intreaba daca Finlanda "este un fel de satelit al Rusiei" sau cand pare sa nu stie daca Regatul Unit este o putere nucleara.Se stie despre secretarul de Stat Mike Pompeo este mereu pregatit sa-si apere seful si sa-si afiseze loialitatea neclintita.Numai ca, pe la spate, lucrurile stau altfel, strecoara John Bolton.In timpul summitului Trump-Kim, seful diplomatiei americane ii strecoara consilierului un bilet despre presedinte. "Spune numai prostii". Iar dupa ce asculta o conversatie prezidentiala in acelati dosar, spune "aproape c-am facut infarct".Alte nume grele sunt iritate de actiunile ocupantului Biroului Oval, ca John Kelly care, pe cand era seful sau de cabinet, isi exprima ingrijorarea fata de ceea ce s-ar intampla daca "prin feleul sau de a lua decizii, am avea o criza adevarata, ca (atacurile teroriste de la) 11 septembrie" 2001.